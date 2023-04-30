Дыбленко о победе в Кубке Гагарина: «Хвала Всевышнему, что дозволил. Пить не буду, я мусульманин»

Ярослав Дыбленко поделился впечатлениями после победы в Кубке Гагарина.

– Альхамдулиллях. Хвала Всевышнему, что дозволил. По милости его сегодня выиграли.

Спасибо моим близким, жене, моим родителям, маме, теще, маленькой дочери, которая меня ждет. Всем-всем. Незабываемые эмоции. Я к этому шел, и мы выиграли.

– Начали матч не очень хорошо. За счет чего удалось переломить ход игры?

– Было нервно, но мы справились. Снизили накал соперника и преодолели все это.

– Будешь отмечать сейчас?

– Пить не буду, даже из кубка. Я мусульманин, – сказал защитник ЦСКА.

Дыбленко в этом сезоне провел 92 матча, в которых набрал 19 (4+15 очков).