Дыбленко о победе в Кубке Гагарина: «Хвала Всевышнему, что дозволил. Пить не буду, я мусульманин»

Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Ярослав Дыбленко Хоккей

Ярослав Дыбленко поделился впечатлениями после победы в Кубке Гагарина.

– Альхамдулиллях. Хвала Всевышнему, что дозволил. По милости его сегодня выиграли.

Спасибо моим близким, жене, моим родителям, маме, теще, маленькой дочери, которая меня ждет. Всем-всем. Незабываемые эмоции. Я к этому шел, и мы выиграли.

 – Начали матч не очень хорошо. За счет чего удалось переломить ход игры?

– Было нервно, но мы справились. Снизили накал соперника и преодолели все это.

– Будешь отмечать сейчас?

– Пить не буду, даже из кубка. Я мусульманин, – сказал защитник ЦСКА.

Дыбленко в этом сезоне провел 92 матча, в которых набрал 19 (4+15 очков).  

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1 комментарий

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Отабек 11
Респект уважуха молодец с победой
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