Алистров и Сапего перейдут в СКА. Минское «Динамо» повторило предложения «Металлурга» и «Авангарда» по игрокам

Теги Авангард Металлург Мг СКА возможные переходы Динамо Минск КХЛ Сергей Сапего Владимир Алистров Спорт-Экспресс Хоккей

Сергей Сапего и Владимир Алистров близки к переходу в СКА.

Минское «Динамо» обменяет хоккеистов в петербургскую команду, сообщает «Спорт-Экспресс».

Владимиром Алистровым интересовался «Металлург». Магниторцы сделали форварду контрактное предложение (оффер-шит), но клуб из Беларуси его повторил, закрепив права на игрока за собой.

Такая же ситуация произошла с Сергеем Сапего. «Авангард» предложил защитнику договор через оффер-шит, но «Динамо» повторило предложение.

В минувшем сезоне Алистров набрал 29 (12+17) очков в 67 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Еще 4 (3+1) балла добавил в 6 играх плей-офф.

Сапего провел 60 игр в регулярном чемпионате за минский клуб и набрал 17 (4+13) баллов при показателе полезности «плюс 4». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 6 матчей, отметившись 2 (1+1) очками.

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56 комментариев

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Nomer22
Уже даже пошутить не получается)Если система требует,то надо.
+32
0
+32
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Rudenzik
Надо срочно делать ограничение на количество людей в заявке, СКА уже десятую пятёрку собирает, а потолок всё тянется и тянется
+29
-1
+28
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Cbj Fan
Зачем СКА постоянно хвастается академией, если их политика это брать все, что плохо лежит?
+22
-1
+21
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vimir
Ответ Rialto 82
У ска двойной потолок?
Натяжной
+19
-1
+18
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Rialto 82
У ска двойной потолок?
+10
-2
+8
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vimir
Походу точно в следующем сезоне увидим СКА1 и СКА2, иначе как всех под потолком разместить?
+7
0
+7
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Xell
Это шапито а не лига ппц
+7
0
+7
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йозе марино
ого димочка всё таки признал, что ске это тупенький пылесос, БРАВО!
+7
-1
+6
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T.T.
Ответ bars1998
Там у СКА намечается эпическая чистка в команде , очень много на выход игроков , По слухам массовое)
В Ладу?
+5
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+5
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Антон Фёдоров
Ответ Дмитрий9779
А я вам отвечу за счёт чего.Денег в Хоккейный город вложено...вобщем почти все могут себе позволить,это не дорого,поверьте мне на слово.А ещё важно иметь людей,которые фанаты своего дела и могут довести хоккеиста до сборной или НХЛ,но многое зависит и от самих парней.Никогда в жизни не поверю что ВТБ,Татнефть,Лукойл...не могут создать такие условия
Вот именно, а что в регионах вы знаете? Главный спонсор этого родители и это ужасно дорого здесь. Теперь самый крупный нефтеперерабатывающий завод Газпрома, где у нас находится? Наверное, блин в Питере!? И дышат всеми прелестями тоже жители культурной столицы.
+3
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Михаил Вагин
Ответ Дима Миронов
крч Я теперь понял почему в НХЛ нету оффершитов, в КХЛ после этого года тоже наверное поймут наверное
Есть там они
+4
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Сергей Орлов
Ответ Михаил Вагин
Есть там они
Есть, да. Но пользоваться ими - дурной тон.
+3
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Mac Miller
Очередной фарм для Питера наклевывается?
+3
-1
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Антон Фёдоров
Ответ Дмитрий9779
Объективности ради многие с 12-15 лет в СКА,а условия для них фантастические созданы.
Фантастические условия... Это конечно👍, но школы хоккейные должны быть повсеместно и забирать воспитанников у других и этим гордится. Сомнительно. Хотя в своё время можно сказать,что Омская школа,получила много от Усть-Каменогорска (1983 год рождения),как бы не спорю. Но всё равно это не то. В моём детстве хоккейные коробки были в каждом дворе, вот скорее всего это и были фантастические условия человечности и равенства.
+2
0
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LokoYarik
Сейчас все,кто обыграл сборную 25 на турнире в Казахстане срочно должны оказаться в системе великого комбинатора
+3
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badr
Сегодня перейдут, завтра напишут что не перейдут, источники так себе. Алистров уже был а Аве за 45 млн, потом в Мг.
+2
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Дима Миронов
крч Я теперь понял почему в НХЛ нету оффершитов, в КХЛ после этого года тоже наверное поймут наверное
+4
-2
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Антон Фёдоров
Ответ Дмитрий9779
Объективности ради многие с 12-15 лет в СКА,а условия для них фантастические созданы.
За счёт регионов России у вас условия! Из которых вы берете людей и недра.
+2
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Руслан Лукьяненко
Ответ T.T.
В Ладу?
Лада, Сочи, Витязь
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йозе марино
Ответ Дмитрий9779
Лично тебя не упоминал,пипа скеЙосик или ещё как не обзвал в том сообщении,а то что ты себя узнал так это твои проблемы.Ты же наш преданный болельщик,на всех новостях про СКА вы с дружбанами одни из первых...С великой победой тебя!
ну что ты обзываешься)) я же тебе сказал, что даже не я это про себя увидел, мне сказали, в прошлой переписке ты даже сам признал, что меня не упоминал, но имел ввиду меня, короче в тихую всё делал, но что с тебя взять) Тебя тоже с праздником!
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Антон Фёдоров
Ответ Антон Фёдоров
Фантастические условия... Это конечно👍, но школы хоккейные должны быть повсеместно и забирать воспитанников у других и этим гордится. Сомнительно. Хотя в своё время можно сказать,что Омская школа,получила много от Усть-Каменогорска (1983 год рождения),как бы не спорю. Но всё равно это не то. В моём детстве хоккейные коробки были в каждом дворе, вот скорее всего это и были фантастические условия человечности и равенства.
Надеюсь, адекватные люди поставят плюс!!!
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Антон Фёдоров
Ответ Дмитрий9779
Пусть Вам в жизни повезет с работой и здоровья Вашим детям,а эти собеседования...я не считают их прохождение или не прохождение тем на что надо обращать внимание.Вы правы насчёт главного достижения в жизни.Еше раз удачи!
Спасибо, взаимно!
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Антон Фёдоров
Ответ Дмитрий9779
Надеюсь вы не москвич))и правда у вас на всех распространяется,а не выборочно.
Нет не москвич. Правда... это блин реалии жизни.
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Rialto 82
Ответ Дмитрий9779
Я могу ответить за себя.Если бы брали кубок ежегодно была бы гордость за команду,а так особо хвастаться нечем,но я за СКА с детства,прошел с командой как болельщик и победы и поражения и нищету.
Будем верить, что ваша нищета и поражения ещё впереди.
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Quiet Space
Ответ Дима Миронов
крч Я теперь понял почему в НХЛ нету оффершитов, в КХЛ после этого года тоже наверное поймут наверное
Есть. Из последних - безуспешная попытка по Ахо и успешная ответочка за это по Котканиеми
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