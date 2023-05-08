Алистров и Сапего перейдут в СКА. Минское «Динамо» повторило предложения «Металлурга» и «Авангарда» по игрокам

Сергей Сапего и Владимир Алистров близки к переходу в СКА.

Минское « » обменяет хоккеистов в петербургскую команду, сообщает «Спорт-Экспресс».

интересовался « ». Магниторцы сделали форварду контрактное предложение (оффер-шит), но клуб из Беларуси его повторил, закрепив права на игрока за собой.

Такая же ситуация произошла с Сергеем Сапего. « » предложил защитнику договор через оффер-шит, но «Динамо» повторило предложение.

В минувшем сезоне Алистров набрал 29 (12+17) очков в 67 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Еще 4 (3+1) балла добавил в 6 играх плей-офф.

Сапего провел 60 игр в регулярном чемпионате за минский клуб и набрал 17 (4+13) баллов при показателе полезности «плюс 4». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 6 матчей, отметившись 2 (1+1) очками.