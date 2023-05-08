Минское «Динамо» повторило предложение «Металлурга» Алистрову

Теги Металлург Мг возможные переходы Динамо Минск КХЛ Владимир Алистров Хоккей

Минское «Динамо» повторило предложение «Металлурга» форварду Владимиру Алистрову.

22-летний игрок является ограниченно свободным агентом.

Ранее стало известно, что Алистрову предложил контракт «Металлург».

Повторение предложения означает, что права на хоккеиста остаются у минчан. Сообщалось, что клуб договорился со СКА по поводу его обмена. 

В минувшем сезоне белорусский форвард набрал 29 (12+17) очков в 67 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Еще 4 (3+1) балла добавил в 6 играх плей-офф.

11 комментариев

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Metallurg111
Все против Разина
+10
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102RUS174
Ответ Илья Илья
Так наоборот, на обмен
Я имел в виду что металлургу не отдали , зато в ска сплавили,а ска люди что ли ? Это кошелек без дна
+11
-1
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102RUS174
Это называется ни себе не людям!
+8
-3
+5
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Crosby174
Ответ Metallurg111
Все против Разина
Скорее против Гомоляко
+5
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Александр Цикунов
Ясно уже что СКА перекупит. А так парень бы хорошо раскрылся в Магнитке, они хороший хоккей проповедуют, жаль но СКА нужней.
+5
-1
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Фёдор Кузнецов
И тоже для обмена
+4
-2
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Илья Илья
Ответ 102RUS174
Это называется ни себе не людям!
Так наоборот, на обмен
+2
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RoyJones
Компенсация видимо неплохая может быть.
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RoyJones
Компенсация видимо неплохая может быть.
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Oleg Kovel
Ответ 102RUS174
Это называется ни себе не людям!
У Разина думаю играл бы, а в ска будет протирать штанами скамейку. [где потолок зарплат?]
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T.Camry
Ответ 102RUS174
Я имел в виду что металлургу не отдали , зато в ска сплавили,а ска люди что ли ? Это кошелек без дна
Дело в том, что Металлургу отдали бы условно бесплатно, если бы не повторили их предложение по контракту. Но, зная, что ска предлагает обмен (и все мы знаем, на что обмен по факту - на кучу денег), то естественно, Минск повторяет квалификационное предложение Магнитки, и обменивает игрока на эту самую кучу денег в Питер. У меня вопрос заключается в другом! В менеджменте ММг совсем одни идиоты остались? Это второй подряд подобный случай в нынешнее межсезонье. Они хотят бесплатно получать талантливых перспективных хоккеистов, просто предлагая им контракты, заведомо выше, чем могут им предложить клубы, имеющие на них определённые права. Но другие клубы, которые также хотят заполучить тех же игроков, очень просто их уводят, обменивая на... денежную компенсацию... Т.е. ПЛАТЯТ за того, кого хотят видеть в своём составе, чего Металлург делать не хочет. Вопрос номер два! А с кем пойдём в сезон с такой трансферной политикой, господин Гомоляко Сергей Юрьевич???!!! Какие могут быть разговоры и задачи о Кубке??? Скупой платит дважды...
Ну это я так... коротенько... Накипело
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