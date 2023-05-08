Минское «Динамо» повторило предложение «Металлурга» Алистрову

Минское «Динамо» повторило предложение «Металлурга» форварду Владимиру Алистрову.

22-летний игрок является ограниченно свободным агентом.

Ранее стало известно, что предложил контракт « ».

Повторение предложения означает, что права на хоккеиста остаются у минчан. Сообщалось, что клуб договорился со СКА по поводу его обмена.

В минувшем сезоне белорусский форвард набрал 29 (12+17) очков в 67 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Еще 4 (3+1) балла добавил в 6 играх плей-офф.