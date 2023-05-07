Драйзайтль – 1-й игрок за 105 лет с 9+ голами в первых 5 играх Кубка Стэнли на выезде

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ рекорды Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль – 1-й игрок за 105 лет с 9+ голами в первых 5 играх Кубка Стэнли на выезде.

Форвард «Эдмонтона» сделал дубль во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (5:1, 1-1).

Теперь на его счету 11 (9+2) очков в 5 выездных матчах плей-офф-2023.

Драйзайтль стал вторым игроком в истории Кубка Стэнли, достигшим отметки 9 голов в 5 первых матчах на выезде.

В 1918 году это удалось Фредерику «Циклону» Тейлору (9 голов в 5 играх), выступавшему за «Ванкувер Миллионерс».

Отметим, что чемпион Тихоокеанской ассоциации проводил все игры финала Кубка Стэнли с чемпионом НХЛ «Торонто» в гостях (в те годы финалы попеременно принимали команды с Запада и Востока).

Макдэвид и Драйзайтль обыграли «Вегас» за 20 минут. Большинство «Эдмонтона» – просто мощь!

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20 комментариев

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Юлия Закаблукова
Желаю нефтяникам забрать кс
+19
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Мистер Кафель
Где Санька Пивасенин, который орал, что Ойлерз мучает Драйза?)
Какой же Кучереныш дворник на фоне звезд Ойлерз.
+22
-9
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Артем Ивашкин
На данный момент только Гретцки в среднем набирал больше очков за матч -1,84

Драйзайтль второй - 1,69

Леон какая-то зверюга. Просто хозяин матчей плей-офф.
+12
0
+12
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DEN1S
Феномен, что статистика и подтверждает.
+8
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Latenight Radio
Такие бородатые рекорды бьёт, красавец.
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ARAMIS777
Думаю Леон превзойдёт достижение Фредерика.
+1
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Иван Иванов
Величайший! Пусть и находится немного в тени Макди.
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kostya187
Ответ TBFTT
Если Флорида выйдет в финал, то это не получится.
Зрелищный был бы финал: Эдмонтон - Флорида. Но, трудно будет им вместе пробиться: сильных оппонентов пока хватает. Посмотрим.
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Kanan Jarrus
Ответ El Cazador
Чего только не выдумают чтобы назвать это рекордом🤦‍♂️. А в первых пяти играх на выезде в полнолуние у кого рекорд?
у овцова
+3
-3
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Kanan Jarrus
Ответ El Cazador
Потому что матчей не так много, вот и "хозяин плей-офф"
ахахахаха
+2
-2
0
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Александр Базилий
Ответ Артем Ивашкин
На данный момент только Гретцки в среднем набирал больше очков за матч -1,84 Драйзайтль второй - 1,69 Леон какая-то зверюга. Просто хозяин матчей плей-офф.
Да там все куплено! Вот в кхл реальные зарубы!😎💪🏻
0
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ArmBoy90
Ответ El Cazador
Потому что матчей не так много, вот и "хозяин плей-офф"
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