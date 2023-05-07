Леон Драйзайтль – 1-й игрок за 105 лет с 9+ голами в первых 5 играх Кубка Стэнли на выезде.

Форвард «Эдмонтона» сделал дубль во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (5:1, 1-1).

Теперь на его счету 11 (9+2) очков в 5 выездных матчах плей-офф-2023.

Драйзайтль стал вторым игроком в истории Кубка Стэнли, достигшим отметки 9 голов в 5 первых матчах на выезде.

В 1918 году это удалось Фредерику «Циклону» Тейлору (9 голов в 5 играх), выступавшему за «Ванкувер Миллионерс».

Отметим, что чемпион Тихоокеанской ассоциации проводил все игры финала Кубка Стэнли с чемпионом НХЛ «Торонто» в гостях (в те годы финалы попеременно принимали команды с Запада и Востока).

Макдэвид и Драйзайтль обыграли «Вегас» за 20 минут. Большинство «Эдмонтона» – просто мощь!