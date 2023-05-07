Слепышев о календаре КХЛ: «Лучше больше матчей. Без всяких пауз и Евротуров»

Антон Слепышев высказался за насыщенный календарь Фонбет Чемпионата КХЛ без пауз.

— Рады, что следующий сезон будет такой же длинный?

— Ну конечно. Играть приятнее, чем тренироваться. Поэтому, по мне, лучше играть больше, чем какие-то паузы внутри чемпионата, какие-то тренировки и сборы. Лучше больше матчей.

— Больше — это как сейчас и по сравнению с прошлыми годами? Или сейчас мало и нужно свыше 80 игр, как в НХЛ?

— Как сейчас, нормально. Но можно и больше. Без всяких пауз и Евротуров. Надо ли как в НХЛ? В России все-таки необходимо больше путешествовать, поэтому будет тяжело, – сказал форвард .