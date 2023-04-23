Рябыкин о финале Кубка Гагарина: «Казань перестала опережать ЦСКА. «Ак Барс» трижды за месяц слетал во Владивосток, это должно было сказаться»
Дмитрий Рябыкин назвал три перелета во Владивосток причиной проблем «Ак Барса» в финале.
Казанский клуб уступает ЦСКА после трех матчей в решающей серии розыгрыша Кубка Гагарина (1-2).
– Перед стартом финала вы сделали прогноз – 51 на 49 в пользу ЦСКА. Все по плану?
– Все-таки два подряд поражения «Ак Барса» немного выбиваются из этого прогноза. Казань очень мощно провела второй и третий периоды стартовой встречи, защитники ЦСКА не могли поднять голову, на них постоянно оказывалось силовое давление.
Первая встреча показала, что в этой серии «Ак Барс» смотрится не менее перспективно, чем соперник. Но второй и третий матчи болельщиков Казани могли насторожить – ЦСКА был сильнее, оба раза выиграл абсолютно по делу. Но самое главное, что ушла та игра, которой «Ак Барс» порадовал в первой встрече.
– Причины?
– Мне показалось, что Казань перестала опережать соперника. Понятно, что тяжело провести всю серию на том объеме движения, который был показан в первой игре. Но и просадок быть не должно.
Причина? На поверхности то, что за месяц (в феврале и марте – прим. Sports.ru) «Ак Барс» трижды слетал во Владивосток. Это та нагрузка, которая так или иначе должна была сказаться.
Ожидал, что функциональные моменты могут отразиться на форме «Ак Барса» еще в предыдущей серии, но там Казани удалось быстро пройти «Авангард». Возможно, теперь отложенный эффект и сработал, – сказал бывший тренер «Авангарда» и «Металлурга».
7 комментариев