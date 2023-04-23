Рябыкин о финале Кубка Гагарина: «Казань перестала опережать ЦСКА. «Ак Барс» трижды за месяц слетал во Владивосток, это должно было сказаться»

Теги Ак Барс ЦСКА Дмитрий Рябыкин КХЛ Кубок Гагарина календарь Хоккей

Дмитрий Рябыкин назвал три перелета во Владивосток причиной проблем «Ак Барса» в финале.

Казанский клуб уступает ЦСКА после трех матчей в решающей серии розыгрыша Кубка Гагарина (1-2). 

– Перед стартом финала вы сделали прогноз – 51 на 49 в пользу ЦСКА. Все по плану?

– Все-таки два подряд поражения «Ак Барса» немного выбиваются из этого прогноза. Казань очень мощно провела второй и третий периоды стартовой встречи, защитники ЦСКА не могли поднять голову, на них постоянно оказывалось силовое давление.

Первая встреча показала, что в этой серии «Ак Барс» смотрится не менее перспективно, чем соперник. Но второй и третий матчи болельщиков Казани могли насторожить – ЦСКА был сильнее, оба раза выиграл абсолютно по делу. Но самое главное, что ушла та игра, которой «Ак Барс» порадовал в первой встрече.

– Причины?

– Мне показалось, что Казань перестала опережать соперника. Понятно, что тяжело провести всю серию на том объеме движения, который был показан в первой игре. Но и просадок быть не должно.

Причина? На поверхности то, что за месяц (в феврале и марте – прим. Sports.ru) «Ак Барс» трижды слетал во Владивосток. Это та нагрузка, которая так или иначе должна была сказаться.

Ожидал, что функциональные моменты могут отразиться на форме «Ак Барса» еще в предыдущей серии, но там Казани удалось быстро пройти «Авангард». Возможно, теперь отложенный эффект и сработал, – сказал бывший тренер «Авангарда» и «Металлурга». 

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7 комментариев

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BLAD
При чём тут эти перелеты во Владик, при всём уважении к автору, всё не в тему. Причина думается в смене тактики, до этого Барсы в основном играли вторым номером изматывая соперника и когда было нужно активизировались. А сейчас уподобились коням и пони, броски которые ничего не дают, зачем это стахановское перебросать соперника. И конечно много зависит от Саши Радулова, настроить, взвинтить команду, зарядить своей энергией. Не сказал ещё своё слово и Зинатулла Хайдарович. Удачи и везения парням))
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Andrew Petrov
пока везение и игра вратаря делает небольшую разницу в пользу ЦСКА,сегодня экватор серии и еще одна битва нервов и характеров💥
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KSA1985
Ответ Andrew Petrov
пока везение и игра вратаря делает небольшую разницу в пользу ЦСКА,сегодня экватор серии и еще одна битва нервов и характеров💥
У ЦСКА очень высокая реализация, при минимуме моментов. Так же с ними играл Локомотив. Перебросали почти в каждом матче, чуть ли не вдвое, но в финале всё равно ЦСКА
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Игорь Иванов
Цска сыграл две семиматчевые серии, и ничего играют.Армейцы последнии два матча провёли более собранно, Ак барс не может реализовать свои моменты, всё остальное от лукавого.
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KSA1985
Прекращайте чушь пороть и искать оправдания для Ак Барса. Это клуб с традициями, и в оправданиях не нуждается. А то они во Владик слетали. Это когда было то? Одну серию назад? А ЦСКА например 20 матчей сыграл до Ак Барса,.
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