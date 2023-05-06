Ротенберг о 3:0 с Казахстаном: «После 1-го периода состоялся серьезный разговор. Добавили в движении, желании, забили хорошие голы»

Теги Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о победе сборной «России 25» над Казахстаном (3:0).

«Понимали, что будет тяжелая игра. Для сборной Казахстана это домашний турнир, и они очень серьезно готовятся к чемпионату миру, выходят на пик. По движению они здорово играли, и у нас был тяжелый первый период.

В перерыве состоялся серьезный разговор в раздевалке. Очень благодарен команде за то, как она отреагировала на этот разговор. Добавили в движении, желании, забили хорошие рабочие голы.

Лед был не лучшего качества, но он был одинаковым для обеих команд. Поэтому нужно было упростить игру в атаке, больше бросать, брать на себя ответственность. Ребята молодцы, огромная благодарность команде, которая вырвала важную победу.

Завтра будем играть за победу в турнире со сборной Беларуси, которая сегодня не выступала, поэтому для нас это будет хорошая проверка и хороший экзамен. Готовимся к следующей встрече, для нас самая важная игра — следующая», — сказал главный тренер сборной «Россия 25».

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10 комментариев

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avcgloronalduMU
🤡
+11
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Александр Рыбаков
Ответ Bashibuzuck
И ни разу не сказал слово "система"😳😁
главный тренер может. поговорил с собой в раздевалке
+8
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+8
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Eliza77
И что, прям бутылки в раздевалке летали?
+4
0
+4
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Wff
Ответ Eliza77
И что, прям бутылки в раздевалке летали?
Ставки растут с каждым матчем.. Кульминация будет в 8- м матче! Матч жизни! Всë или ничего!!!
+3
0
+3
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Bashibuzuck
И ни разу не сказал слово "система"😳😁
+3
-2
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muxaNIK
Серьёзный разговор.. он наверное на дворовую площадку также приходит и всех разносит
+1
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Александр Рыбаков
Ромка, держись!
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Валера Синюков
Рома, тебе надо в 95 квартал.
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Grey_Wolf
...
"Нас обгоняет, кто пожелает,
Люди смеются вослед,
Только однажды папа отважно
Взял и обогнал велосипед!

С папою гордо мы едем по городу,
Сзади, как облако, пыль,
Все-таки здорово, что так недорого
Папа купил автомобиль!
Папа купил автомобиль!
Папа купил автомобиль!"
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