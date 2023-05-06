Ротенберг о 3:0 с Казахстаном: «После 1-го периода состоялся серьезный разговор. Добавили в движении, желании, забили хорошие голы»

Роман Ротенберг рассказал о победе сборной «России 25» над Казахстаном (3:0).

«Понимали, что будет тяжелая игра. Для сборной это домашний турнир, и они очень серьезно готовятся к чемпионату миру, выходят на пик. По движению они здорово играли, и у нас был тяжелый первый период.

В перерыве состоялся серьезный разговор в раздевалке. Очень благодарен команде за то, как она отреагировала на этот разговор. Добавили в движении, желании, забили хорошие рабочие голы.

Лед был не лучшего качества, но он был одинаковым для обеих команд. Поэтому нужно было упростить игру в атаке, больше бросать, брать на себя ответственность. Ребята молодцы, огромная благодарность команде, которая вырвала важную победу.

Завтра будем играть за победу в турнире со сборной , которая сегодня не выступала, поэтому для нас это будет хорошая проверка и хороший экзамен. Готовимся к следующей встрече, для нас самая важная игра — следующая», — сказал главный тренер сборной «Россия 25».