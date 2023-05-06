Ротенберг после 4:7 от Беларуси: «Вернемся сильнее. Продолжаем работать. Только на победу. Следующая игра – самая важная»
Роман Ротенберг высказался после поражения от Беларуси (4:7).
«Сыграли второй матч за два дня и четвертый за пять дней. Понимали, что соперник будет намного свежее.
Вчера они отдыхали и готовились к сегодняшней игре, а мы играли с Казахстаном, который тоже играл на высоких скоростях. Поэтому понимали, что будет такая игра, готовились к ней и влили свежих игроков.
Сделали все возможное, и к ребятам нет претензий по самоотдаче и по характеру.
Наша серия продолжается. Следующая игра – самая важная. 9 мая играем в Красноярске. Посмотрим, как мы можем усилить состав, у нас есть свежие игроки. Вернемся сильнее. Продолжаем работать. Только на победу», – сказал главный тренер «России 25» Ротенберг.
А это же не Канада😅
А какие могут быть вопросы по характеру? Характер в этом возрасте уже устоявшийся. К тебе вопросы, Рома. Набор слов для лохов.