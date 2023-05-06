Ротенберг после 4:7 от Беларуси: «Вернемся сильнее. Продолжаем работать. Только на победу. Следующая игра – самая важная»

Теги Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Роман Ротенберг Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался после поражения от Беларуси (4:7).

«Сыграли второй матч за два дня и четвертый за пять дней. Понимали, что соперник будет намного свежее.

Вчера они отдыхали и готовились к сегодняшней игре, а мы играли с Казахстаном, который тоже играл на высоких скоростях. Поэтому понимали, что будет такая игра, готовились к ней и влили свежих игроков.

Сделали все возможное, и к ребятам нет претензий по самоотдаче и по характеру.

Наша серия продолжается. Следующая игра – самая важная. 9 мая играем в Красноярске. Посмотрим, как мы можем усилить состав, у нас есть свежие игроки. Вернемся сильнее. Продолжаем работать. Только на победу», – сказал главный тренер «России 25» Ротенберг.

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vasyamarch91
Рома, верим! Вперед к победам 🤡
+89
-3
+86
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Дольский
А как же ты Канаду обыграешь, если беларусам сливаешь, мсье?
+54
0
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Ответ Vasyamarch91
Рома, верим! Вперед к победам 🤡
Еще раз обыграем Казахстан, ну может быть, если не устанем и соперник не будет посвежее😂
+44
-3
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Chepaylo
Ответ Алексей Дольский
А как же ты Канаду обыграешь, если беларусам сливаешь, мсье?
Так он и так в своем манямирке живёт, там и Канаду можно обыграть🤷
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilia Tikhonov
Под руководством звезды тренерского цеха Романа специально проиграли,чтобы потом вернуться сильнее!Качать этого гения!
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Этот клоун еще и с разгромом слил? Как же ты Канаду собрался обыгрывать, раз тебя соседи пялят?
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Алексей Дольский
А как же ты Канаду обыграешь, если беларусам сливаешь, мсье?
Найдёт у белорусов или у казахов канадца, в день победы над этой сборной расскажет о триумфе красной машину, уже что-то такое было
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Мы устали, соперник свежее, и ни слова про себя😁
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Эта клоунада с каждым днем все смешнее. Осталось штук 10 от казахов пропустить и пафосно рассказывать о том, насколько сильнее мы вернемся
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Мама дорогая … еще лет 8-10 назад этих беларусов выносили на всех турнирах, как минимум 6-7 забивали … а больше гола от них уже считалось провалом … куда мы катимся …
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Абырвалг_
Еще забыл сказать,что хоккей был мирового уровня, и накал борьбы соответствовал финалу Ч.М.)))
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
illest
Слушайте, а когда адекватность восторжествует? Когда этот сюр закончится? Это же ненормально, любой адекватный человек это понимает.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Абырвалг_
Казахстан играл на высокой скорости. Ах-ха-ха. Да они еле на коньках стояли !
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гекдениз Кардениз
Ответ jonnysilverhand01
Мама дорогая … еще лет 8-10 назад этих беларусов выносили на всех турнирах, как минимум 6-7 забивали … а больше гола от них уже считалось провалом … куда мы катимся …
Ну ты представь все уже по отпускам разьехались , а тут игроков Ска и без того уставшего от этого 🤡 за сезон выдернули на какой то непонятный товарищеский турнир , наверное бешенное желание сиграть в таком супертурнире с 🤡 вместо тренера в атаке пошире в защите поуже)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andreyv19
Ответ jonnysilverhand01
Мама дорогая … еще лет 8-10 назад этих беларусов выносили на всех турнирах, как минимум 6-7 забивали … а больше гола от них уже считалось провалом … куда мы катимся …
Нужно учитывать, что белорусы 10 лет назад были намного сильнее
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Огюст
Языком звенеть получается куда профи ,чем команды тренировать !
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Викторо
Ух, как сюжет закрутили. Вытянет или не вытянет суперсерию тренерский гений Романа Борисовича.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rialto 82
Как можно усилить состав? Давай Овечкина заявляй!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заборостроитель
Красавчик, превзошел счет Ванкувера!
А это же не Канада😅
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Angelgirl
Сегодня была не Беларусь, а условная Канада!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Зенченко
Северная Корея берегись
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KSA1985
А ещё, "великий тренер" обещал не пропускать на этом "выдающимся турнире". 3.14 3 добол
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Дубовик
Все некрасавцы, сыграли с негорячим сердцем, нехолодной головой. Показали всей стране, что мы НЕ лучшие (с)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Сделали все возможное, и к ребятам нет претензий по самоотдаче и по характеру.(с)
А какие могут быть вопросы по характеру? Характер в этом возрасте уже устоявшийся. К тебе вопросы, Рома. Набор слов для лохов.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gladiator91
Пора в НХЛ,можно в Тампу сразу. Тут всем всё доказал.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий