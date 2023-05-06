«Авангард» может подписать контракты с Любимовым и Картаевым

Роман Любимов и Владислав Картаев могут подписать контракты с «Авангардом».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Любимов выступал за «Спартак». На счету нападающего 3 (2+1) очка в 43 матчах регулярного чемпионата.

Картаев в сезоне-2022/23 набрал 10 (6+4) очков в 48 играх регулярного чемпионата. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ нападающий сыграл 6 матчей за «Салават» и не отметился результативными действиями.