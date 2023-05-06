«Авангард» может подписать контракты с Любимовым и Картаевым

Теги Авангард Салават Юлаев Спартак возможные переходы КХЛ Владислав Картаев Роман Любимов Спорт-Экспресс Хоккей

Роман Любимов и Владислав Картаев могут подписать контракты с «Авангардом».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Любимов выступал за «Спартак». На счету нападающего 3 (2+1) очка в 43 матчах регулярного чемпионата.

Картаев в сезоне-2022/23 набрал 10 (6+4) очков в 48 играх регулярного чемпионата. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ нападающий сыграл 6 матчей за «Салават» и не отметился результативными действиями.

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20 комментариев

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Roman Schmidt
Что за подписания такие??Антон,остановись.Кроме Гераськина,один хлам,даже тот же Шулак,в обороне одни привозы.Если всё так плохо в плане финансов,то подтягивайте молодых,растите их пусть и в ущерб результата,но набирать такие дрова...
+6
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+4
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VF2
Ответ Roman Schmidt
Что за подписания такие??Антон,остановись.Кроме Гераськина,один хлам,даже тот же Шулак,в обороне одни привозы.Если всё так плохо в плане финансов,то подтягивайте молодых,растите их пусть и в ущерб результата,но набирать такие дрова...
А смысл молодых подтягивать? Примеры Чинахова, Грицюка показывают, что никакой надежды на них нет
+7
-3
+4
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saa1910mail@gmail.com
Как можно формировать состав если нет ГТ? Какие требования будут у ГТ, игроки так же часто идут именно к тренеру. Или потом под состав уже тренера искать, который согласится в этот блуд вписываться!?
+3
0
+3
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Сергей Громенко
Кто такие, почему не знаем. Фамилии не на слуху. Статистика не радует. Или думаем, что Хартли сделает из них топ игроков.
+2
0
+2
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Александр Маслов
Как всегда слово "может"вот и снова вброс,и все пишут,пишут...,а потом хрясь и все пшик....
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yarbear
Курьянову на заметку - там Аверин еще освободился. Его вообще можно объявить как возвращение воспитанника.
+3
-1
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Евгений Ширшов
Ответ Roman Schmidt
Что за подписания такие??Антон,остановись.Кроме Гераськина,один хлам,даже тот же Шулак,в обороне одни привозы.Если всё так плохо в плане финансов,то подтягивайте молодых,растите их пусть и в ущерб результата,но набирать такие дрова...
да это очередной наброс от Хайруллина. Друзья бабаева из СЭ стремительно делают какую-то помойку.
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sanyaomskii
Задача на сезон выход в плей-офф? Кто эти все люди? 2+1 в 48 матчах. Прям топчики))))
+3
-2
+1
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Виктор Попов
Да не будет их в Авангарде
+2
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Maximich
Ответ saa1910mail@gmail.com
Как можно формировать состав если нет ГТ? Какие требования будут у ГТ, игроки так же часто идут именно к тренеру. Или потом под состав уже тренера искать, который согласится в этот блуд вписываться!?
Возможно тренер уже есть, только официально еще не закрепили договоренность.
+1
0
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5kywn5cddd
Если Курьянов их подпишет, через год его уволят. Ну дай своей молодежи шанс, но походу нет.
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-1
0
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Vasyamarch91
Справедливости ради, Любимов хороший игрок для меньшинства и 4 звена
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Angryslon
СЭ в очередной раз громко обделался с этим вбросом.
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Roman Schmidt
Ответ VF2
А смысл молодых подтягивать? Примеры Чинахова, Грицюка показывают, что никакой надежды на них нет
Так если агент Бабай и своей головой не думать,то да..
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VF2
Ответ sanyaomskii
Задача на сезон выход в плей-офф? Кто эти все люди? 2+1 в 48 матчах. Прям топчики))))
статса как у вратарей почти
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