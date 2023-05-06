Каменский об «Авангарде» и Бабаеве: «Юристы разберутся. Не очень красивая ситуация, какие-то меры будут приняты. ФХР тоже должна подключиться»

Валерий Каменский высказался о конфликте «Авангарда» и агента Шуми Бабаева.

Ранее капитан омичей прокомментировал сложные переговоры клуба с форвардами Сергеем Толчинским, Арсением Грицюком и Владимиром Ткачевым: «Если агент сразу начинает с конфликта, ничем хорошим это не закончится. Но на них свет клином не сошелся».

Все эти игроки являются клиентами . Агент эмоционально выступил в ответ: «Крыса – хорошее слово для таких людей, в мои времена люлей бы отхватил».

Агент Алеша Пилко также раскритиковал Шарипзянова: «Контракт Дамиру дали чуть-чуть за хоккей, а остальное – за умение вылизывать языком нужных людей».

Омский клуб попросил и КХЛ дать оценку высказываниям агентов.

– Я пока еще не ознакомился с этой ситуацией. Думаю, все должно быть в правом поле, по регламенту. В этом разберутся юристы. Мое мнение, что каждый – агент, игрок, хозяин клуба – должен заниматься своим делом. Конечно, это не очень красивая ситуация.

– КХЛ будет разбираться в этой ситуации?

– Естественно, какие-то меры будут приняты. Аккредитацию агентам выдает ФХР, так что Федерация тоже должна подключиться, чтобы разобраться в этом деле, – сказал вице-президент .