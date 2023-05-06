Каменский об «Авангарде» и Бабаеве: «Юристы разберутся. Не очень красивая ситуация, какие-то меры будут приняты. ФХР тоже должна подключиться»

Теги Авангард ФХР Шуми Бабаев Валерий Каменский КХЛ Хоккей

Валерий Каменский высказался о конфликте «Авангарда» и агента Шуми Бабаева.

Ранее капитан омичей Дамир Шарипзянов прокомментировал сложные переговоры клуба с форвардами Сергеем Толчинским, Арсением Грицюком и Владимиром Ткачевым: «Если агент сразу начинает с конфликта, ничем хорошим это не закончится. Но на них свет клином не сошелся».

Все эти игроки являются клиентами Шуми Бабаева. Агент эмоционально выступил в ответ: «Крыса – хорошее слово для таких людей, в мои времена люлей бы отхватил».

Агент Алеша Пилко также раскритиковал Шарипзянова: «Контракт Дамиру дали чуть-чуть за хоккей, а остальное – за умение вылизывать языком нужных людей».

Омский клуб попросил ФХР и КХЛ дать оценку высказываниям агентов. 

– Я пока еще не ознакомился с этой ситуацией. Думаю, все должно быть в правом поле, по регламенту. В этом разберутся юристы. Мое мнение, что каждый – агент, игрок, хозяин клуба – должен заниматься своим делом. Конечно, это не очень красивая ситуация.

– КХЛ будет разбираться в этой ситуации?

– Естественно, какие-то меры будут приняты. Аккредитацию агентам выдает ФХР, так что Федерация тоже должна подключиться, чтобы разобраться в этом деле, – сказал вице-президент КХЛ

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5 комментариев

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Ми Ша
От Бабаева девяностыми навеяло
+13
-2
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Болельщик АВЫ
бабай занесёт кому нибудь в кабинет и всё порешает))))
+1
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bars1998
аккредитация вообще ничего не решает есть агенты которые без неё работают, по доверенности)
+4
-4
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ros80
Это говорит вице- президент КХЛ? Теперь понятно почему лигу зовут колхозом.
+2
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