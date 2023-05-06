Плющев об «Авангарде» и Бабаеве: «Не все наши хоккеисты – Овечкины, агенты нужны. Но они не Папа Карло, а игроки – не Буратино»

Владимир Плющев высказался о конфликте «Авангарда» с агентом Шуми Бабаевым.

Заслуженный тренер России считает, что агенты нужны российскому хоккею.

– Уже неделю мусолится тема вокруг «Авангарда» и группы как свободных агентов, так и просто агентов. Как оцениваете этот марафон?

– Прежде всего хочу сказать, что в современном спорте и в частности хоккее профессия агента нужна. Не все наши хоккеисты – , который, говорят, сам выстраивает свою карьеру. У подавляющего большинства хоккеистов нет статуса и возможностей вырабатывать себе контракт и планировать свое движение в хоккейной профессии.

Другое дело, что в нашем хоккее не все выстроено так, как нужно, есть много проблем. Это касается многих аспектов – подготовки игроков, развития профессионального хоккея, политики лиг. И агенты здесь – только часть айсберга.

– В чем их проблемы?

– В чем их проблемы? В том, что – не итальянская сказка, хоккеисты – не Буратино, а агенты – не Папа Карло.

Тут никто никого не выстругивает, не покупает букварь и не отпускает в школу, где на пути попадаются всем известные персонажи. Тут профессиональный спорт, в котором побеждает сильнейший.

– Красивая аллегория, Владимир Анатольевич. Но иногда кажется, что точная...

– Не нужно принижать хоккеистов и их способности. Во всяком случае все из них владеют простейшей арифметикой и могут складывать числа из своей зарплаты. И когда там нуль, то сразу же возникают вопросы.

Искусство агента – помочь игроку в его развитии, обрисовать какие-то карьерные сценарии, найти оптимальный. На мой взгляд, эта профессия любит тишину – как и все, что связано с деньгами. Эффективные агенты стараются находиться в тени, это закон их бизнеса.

Думаю, что во всей этой мыльной опере вокруг « » страдают все – агенты, клуб, лига, но прежде всего сами игроки. А оскорбления в прессе – это признак не столько наглости, сколько слабости. Уверен, что когда эмоции уйдут, все это поймут, – сказал .