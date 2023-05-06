Плющев об «Авангарде» и Бабаеве: «Не все наши хоккеисты – Овечкины, агенты нужны. Но они не Папа Карло, а игроки – не Буратино»

Теги Авангард Владимир Плющев Александр Овечкин Шуми Бабаев КХЛ книги Хоккей

Владимир Плющев высказался о конфликте «Авангарда» с агентом Шуми Бабаевым.

Заслуженный тренер России считает, что агенты нужны российскому хоккею. 

– Уже неделю мусолится тема вокруг «Авангарда» и группы как свободных агентов, так и просто агентов. Как оцениваете этот марафон?

– Прежде всего хочу сказать, что в современном спорте и в частности хоккее профессия агента нужна. Не все наши хоккеисты – Александры Овечкины, который, говорят, сам выстраивает свою карьеру. У подавляющего большинства хоккеистов нет статуса и возможностей вырабатывать себе контракт и планировать свое движение в хоккейной профессии.

Другое дело, что в нашем хоккее не все выстроено так, как нужно, есть много проблем. Это касается многих аспектов – подготовки игроков, развития профессионального хоккея, политики лиг. И агенты здесь – только часть айсберга.

– В чем их проблемы?

– В чем их проблемы? В том, что КХЛ – не итальянская сказка, хоккеисты – не Буратино, а агенты – не Папа Карло. 

Тут никто никого не выстругивает, не покупает букварь и не отпускает в школу, где на пути попадаются всем известные персонажи. Тут профессиональный спорт, в котором побеждает сильнейший. 

– Красивая аллегория, Владимир Анатольевич. Но иногда кажется, что точная...

– Не нужно принижать хоккеистов и их способности. Во всяком случае все из них владеют простейшей арифметикой и могут складывать числа из своей зарплаты. И когда там нуль, то сразу же возникают вопросы.

Искусство агента – помочь игроку в его развитии, обрисовать какие-то карьерные сценарии, найти оптимальный. На мой взгляд, эта профессия любит тишину – как и все, что связано с деньгами. Эффективные агенты стараются находиться в тени, это закон их бизнеса.

Думаю, что во всей этой мыльной опере вокруг «Авангарда» страдают все – агенты, клуб, лига, но прежде всего сами игроки. А оскорбления в прессе – это признак не столько наглости, сколько слабости. Уверен, что когда эмоции уйдут, все это поймут, – сказал Плющев

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11 комментариев

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Олег
Бабай в этой ситуации КАРАБАС БАРАБАС .
А Дамира делают Буратино.🤐
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Matador
Шуми Карабасович Барабасов и его поленья
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KRAN
Бабай вылитый Карабас, даже грима с костюмами не нужно, можно прям так сниматься
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Сергей Левченко
все эти новости за последние дни просто шумы бабаев...
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Евгений Мешков
Клубы заинтересованы платит игрокам поменьше, агенты, наоборот, стараются слупить с клуба по больше. а потом они садятся и договариваются на какие то деньги, которые всех устроят. иногда бывает, что агент выбивает бабки из клуба, которых игрок не стоит. так появляются переоцененные игроки. но это значит, что игроку хороший агент. иногда клуб крадет отличного игрока за скромные деньги. такого могут назвать недооцененным. а это значит, что у клуба сильный генмеджер.
---------------
а все вместе это называется - рынок. так оно и должно и работать. а вот что там сказал Шарипзянов или Бабаев, вообще пена, недостойная обсуждения вменяемого человека.
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Vanek1411
Ну, некоторые игроки как раз буратины те ещё.
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Ястреб
Корректно 👍
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Сергей Орлов
Агенты - бесполезные пиявки.
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KRAN
Ответ Евгений Мешков
ну а какой вы путь считаете более перспективным, коррупционные схемы? откаты генменеджеру?
Более перспективна агентская мафия, когда большая часть кэсостава и тренерский штаб являются подопечными одного агента.
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