«Авангард» предложил контракты Сапего и Мартынову. Оба – ограниченно свободные агенты

Теги Авангард возможные переходы Динамо Минск КХЛ Игорь Мартынов Сергей Сапего Хоккей

Сергей Сапего и Игорь Мартынов получили контрактные предложения от «Авангарда».

Оба игрока являются ограниченно свободными агентами.

Минское «Динамо» должно будет либо повторить предложение, либо отпустить игроков за компенсацию.

В минувшем сезоне защитник Сапего провел 60 игр в регулярном чемпионате за минский клуб и набрал 17 (4+13) баллов при показателе полезности «+4». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 6 матчей, отметившись 2 (1+1) очками.

В активе форварда Мартынова 13 (8+5) баллов в 57 играх регулярки. В 4 матчах плей-офф он набрал 2 (1+1) балла.

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9 комментариев

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hemsky
Сначала ужесточили лимит на легионеров, а теперь дружно принялись растаскивать Минск и Барыс...

Бедный Квартальнов...
+14
-3
+11
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badr
Сапего все равно кто то заберёт, для нас лучше ему в Аву. А Мартынова оставьте в Динамо, ему будет тяжело в основу Авы пробиться, будет на лавке сидеть.
+5
0
+5
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Владимир Дьяченко
Ладно защитник,но зачем такой нападающий?лучше иж вхл мхл дать шанс,думаю теже показатели будут
+4
-2
+2
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badr
Ответ Леха Л
так есть у авангарда похожий форвард. Как раз в Динамо сезон отбегал. Соколов его фамилия. Результативность абсолютно такая же
Соколов за то время которое ему давали очень здорово провел этот сезон, мы бы его оставили.
+1
0
+1
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Леха Л
Ответ Владимир Дьяченко
Ладно защитник,но зачем такой нападающий?лучше иж вхл мхл дать шанс,думаю теже показатели будут
так есть у авангарда похожий форвард. Как раз в Динамо сезон отбегал. Соколов его фамилия. Результативность абсолютно такая же
0
0
0
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