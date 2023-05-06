«Авангард» предложил контракты Сапего и Мартынову. Оба – ограниченно свободные агенты
Сергей Сапего и Игорь Мартынов получили контрактные предложения от «Авангарда».
Оба игрока являются ограниченно свободными агентами.
Минское «Динамо» должно будет либо повторить предложение, либо отпустить игроков за компенсацию.
В минувшем сезоне защитник Сапего провел 60 игр в регулярном чемпионате за минский клуб и набрал 17 (4+13) баллов при показателе полезности «+4». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 6 матчей, отметившись 2 (1+1) очками.
В активе форварда Мартынова 13 (8+5) баллов в 57 играх регулярки. В 4 матчах плей-офф он набрал 2 (1+1) балла.
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