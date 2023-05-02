Третьяк о словах Ротенберга про Суперсерию с Беларусью: «Белорусам надо еще дорасти до уровня Канады, чтобы так сравнивать»

Теги ЦСКА Спартак ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Сборная Канады по хоккею Сборная Беларуси по хоккею суперсерия сборная СССР КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк считает, что матчи между Россией и Канадой всегда являются венцом чемпионата.

Сегодня сборная «России 25» победила Беларусь (4:0) в матче в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной».

Перед игрой главный тренер «России 25» Роман Ротенберг сказал: «Нас ждет Суперсерия с белорусами. Там сильный тренерский штаб, и это будут как игры плей-офф».

«Я не знаю, надо у Романа Ротенберга спросить, можно ли такие сравнения проводить. Но я думаю, что матчи с канадцами носят совершенно другой характер.

В каком бы состоянии ни были сборные Канады и России, такие матчи всегда являются венцом любого чемпионата. Наверное, белорусам надо еще дорасти до уровня Канады, чтобы так сравнивать. Потому что и у хоккеистов сборной России настрой на канадцев совершенно другой.

Это как в советское время были дерби ЦСКА – «Спартак». Когда я выступал за армейцев, то настрой на спартаковцев у нас был бешенный, на каком бы месте они ни находились. Это была традиция. Так и здесь то же самое.

Матчи Советского Союза или России против канадцев чаще всего проходили в полуфиналах или в финале самых крупных турниров. К ним был самый большой интерес. Особенно после Суперсерии 1972 года. Так что белорусов с «Кленовыми Листьями» сравнивать очень сложно», – сказал президент Федерации хоккея России Третьяк.

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8 комментариев

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Ебздрогыч
А казахам, видимо, надо дорасти до шведов
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Назар Игорь
Ответ Rusty Nail In Your Ass
Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку (с).
Да тут что-то другое, впечатление что Третьяк боится за своë уютное хлебное место, молодой напористый Ротенберг явно выходит на первые роли.
+4
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Rusty Nail In Your Ass
Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку (с).
+1
-1
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Олег
Слава объяснил бы ты Ромки.
Хотя толку то не много будет.
Вы с ним же из одной банды. 😅
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Kabardinka
Тесновато Владиславу стало в квартире, хочется апартаменты побольше.
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KSA1985
Вы Де билы? Только Роман Ротенберг, смог рассмотреть в Белорусах клон Канадцев. ( Братья белорусы, ничего личного)
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Кеша
Ротенберг после Динамо Минск в плей офф очухаться не может . Это уровень восприятия хоккея человеком , который играл на первенство регионов Финляндии на юношеском уровне . О накале страстей на Кубке Канады , Кубке Вызова , супер серий с командами НХЛ человек не имеет никакого представления . Потому у него победа над Беларусью сродни битве с Канадой . Такой уровень восприятия . А кто -то от него ждёт выдающегося , говоря , что это тренер -открытие . Это просто ужас . Даже Третьяку стало стыдно за коллегу . И вот за такого тренера голосовали прославленные ветераны, которые действительно бились с канадцами.
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shahmur
Не хватает побед на северной кореей и сирией! ждем бескомпромиссных баталтй м эретреей.
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