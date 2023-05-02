Третьяк о словах Ротенберга про Суперсерию с Беларусью: «Белорусам надо еще дорасти до уровня Канады, чтобы так сравнивать»

Владислав Третьяк считает, что матчи между Россией и Канадой всегда являются венцом чемпионата.

Сегодня сборная «России 25» победила Беларусь (4:0) в матче в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной».

Перед игрой главный тренер «России 25» сказал: «Нас ждет Суперсерия с белорусами. Там сильный тренерский штаб, и это будут как игры плей-офф».

«Я не знаю, надо у Романа Ротенберга спросить, можно ли такие сравнения проводить. Но я думаю, что матчи с канадцами носят совершенно другой характер.

В каком бы состоянии ни были сборные Канады и России, такие матчи всегда являются венцом любого чемпионата. Наверное, белорусам надо еще дорасти до уровня , чтобы так сравнивать. Потому что и у хоккеистов сборной России настрой на канадцев совершенно другой.

Это как в советское время были дерби – « ». Когда я выступал за армейцев, то настрой на спартаковцев у нас был бешенный, на каком бы месте они ни находились. Это была традиция. Так и здесь то же самое.

Матчи Советского Союза или России против канадцев чаще всего проходили в полуфиналах или в финале самых крупных турниров. К ним был самый большой интерес. Особенно после Суперсерии 1972 года. Так что белорусов с «Кленовыми Листьями» сравнивать очень сложно», – сказал президент Федерации хоккея России Третьяк.