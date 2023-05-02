Роман Ротенберг: «Мы должны хорошо подготовиться к следующему матчу с Канадой. Однажды мы вернемся. Выйдем новорожденными и покажем другой уровень»

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Роман Ротенберг высказался о том, что флаги России и Беларуси запретят на ЧМ-2023 в Риге.

– Зачем на чемпионате мира запретили демонстрацию российских и белорусских флагов? Мы ведь там не играем.

– Это просто провокация. Как вот в хоккее есть амплуа «провокатор», так и международные чиновники хотят залезть нам под кожу.

На это не нужно обращать внимание. Надо делать свое дело и результатом доказывать, что у нас все хорошо. Слава богу, в соперниках у нас есть сильная сборная Беларуси. Есть сильная сборная Казахстана, которая готовится к чемпионату мира. И мы выйдем на лед, чтобы показать нашу силу.

Мы не можем влиять на то, что от нас не зависит – на Финляндию, на Латвию. У них там свои правила, принципы жизни. Но мы можем влиять на свою жизнь, максимально развивая свой хоккей. Нам нужно развивать свои школы, поднимать свой спорт.

Это время возможностей. Мы должны максимально хорошо подготовиться к следующему официальному матчу со сборной Канады. Мы все прекрасно понимаем, что однажды вернемся. Это вопрос времени. Но к этому мы должны быть готовы во всех аспектах. Выйдем новорожденными и покажем совсем другой уровень.

– Нагло они себя ведут. Может, пришла пора послать куда подальше ИИХФ.

– Но думайте о последствиях. Тебя могут захлестнуть эмоции, но дальше что? Мы же не хотим себе сделать хуже. Мы хотим сделать лучше. Остаться в хоккейной семье, играть с Канадой и США, побеждать их.

А теперь нас ждет Суперсерия с белорусами. Там сильный тренерский штаб, и это будут как игры плей-офф. Тоже восемь матчей как в 1972 году. Легко не будет! – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25».

Флаги России и Беларуси запретят на ЧМ-2023 по хоккею в Риге: «Украинский флаг приносить разрешено»

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19 комментариев

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Sanan1908
🤣🤣🤣🤣🤣🤣 самый лучший стендап комик последних недель))
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verdi
Т.е. ротен хочет, чтобы мы смотрели на избиение младенцев.
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tresh24
Думаю когда сборная вернется обратно на турниры, с такими горе-манагерами, свой уровень придется не показывать, а удерживать с латвией, беларусью, казахами и пр.
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Artur Artur
Господи, какой же популист и демагог
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Melnikov1968
Нет столько матов, чтобы озвучить эту новость, не читая:)
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tommy_hell_trigger
Йозе прям как актер Александр Невский - мистер параллельная Вселенная)
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АРТУР АЛИЕВ
новое слово в копилке Эллочки Людоедки -"новорожденный".
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Александр Тихонов
Когда-нибудь вернемся, обязательно. Вот только будет ли в этом "когда-нибудь" место Ротенбергам и Ко...
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МакДи 97
Вот у нас все стабильно, каждый год СКА и ЦСКА, а не этот ваш рандомайзер Кубка Стэнли, где все фавориты вылетели в 1 раунде - добавил Йозе
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Bartez1986
Это время возможностей (с) Да, Йозе, зашёл щас в магазин. Посмотрел на цены.Время возможностей, да. Нужно немало времени потратить, чтобы понять, что ты всё-таки можешь позволить себе купить
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Bartez1986
Суперсерия 😄Да это Суперпупермегасерия! Вся страна прильнула к экранам! Рома, мы ждём тяжелейшей победы!
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5kywn5cddd
Какой к черту уровень!? Аххахахах
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Vadoniy
"Как в 1972-м" только не в Канаде и не с канадцами) Кстати, суперсерию 1972 сборная СССР проиграла.
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Rudenzik
Рома, АСТАНАВИСЬ, нам всё равно не понять мысли такого альтернативно-одарённого человека, как ты
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Сергей Орлов
Это называется "ку-ку".
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Дмитрий Валерьевич
И мы будем удивлены ести ты ещё будешь тренеровать к тому времени)))
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александр модов
Суперсерия с Белорусами......скажи такое еще лет 5 назад, все бы засмеялись....
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Владимир Ч
Историю Ромика в качестве тренера сборной можно сравнить, например, с назначением Гомера Симпсона коучем сборной USA 17,5 (на полшестого). После чего Гомер торжественно объявляет о турне по континенту с МЕГА крутыми матчами против сборных коренных народностей США, Мексики и Панамы. При этом профсоюзы сразу начинают выдачу повесток об обязательной явке на матчи "сборной на полшестого" социальным работникам, бюджетникам и безработным Америки))
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Dundee
Такой далдон. Наверное мы заслуживаем такой зашквар и кучерявого мальчика
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