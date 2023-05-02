Роман Ротенберг: «Мы должны хорошо подготовиться к следующему матчу с Канадой. Однажды мы вернемся. Выйдем новорожденными и покажем другой уровень»

Роман Ротенберг высказался о том, что флаги России и Беларуси запретят на ЧМ-2023 в Риге.

– Зачем на чемпионате мира запретили демонстрацию российских и белорусских флагов? Мы ведь там не играем.

– Это просто провокация. Как вот в хоккее есть амплуа «провокатор», так и международные чиновники хотят залезть нам под кожу.

На это не нужно обращать внимание. Надо делать свое дело и результатом доказывать, что у нас все хорошо. Слава богу, в соперниках у нас есть сильная сборная Беларуси. Есть сильная сборная Казахстана, которая готовится к чемпионату мира. И мы выйдем на лед, чтобы показать нашу силу.

Мы не можем влиять на то, что от нас не зависит – на Финляндию, на Латвию. У них там свои правила, принципы жизни. Но мы можем влиять на свою жизнь, максимально развивая свой хоккей. Нам нужно развивать свои школы, поднимать свой спорт.

Это время возможностей. Мы должны максимально хорошо подготовиться к следующему официальному матчу со сборной . Мы все прекрасно понимаем, что однажды вернемся. Это вопрос времени. Но к этому мы должны быть готовы во всех аспектах. Выйдем новорожденными и покажем совсем другой уровень.

– Нагло они себя ведут. Может, пришла пора послать куда подальше .

– Но думайте о последствиях. Тебя могут захлестнуть эмоции, но дальше что? Мы же не хотим себе сделать хуже. Мы хотим сделать лучше. Остаться в хоккейной семье, играть с Канадой и США, побеждать их.

А теперь нас ждет Суперсерия с белорусами. Там сильный тренерский штаб, и это будут как игры плей-офф. Тоже восемь матчей как в 1972 году. Легко не будет! – сказал главный тренер и сборной «России 25».

Флаги России и Беларуси запретят на ЧМ-2023 по хоккею в Риге: «Украинский флаг приносить разрешено»