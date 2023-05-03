Третьяк о мечте Ротенберга выиграть Олимпиаду и ЧМ: «Рано загадывать, надо еще туда поехать. Нужно все делать потихонечку»

Владислав Третьяк отреагировал на слова Романа Ротенберга про Олимпиаду и чемпионат мира.

Главный тренер СКА и «России 25» заявил: «Моя мечта осуществится, когда мы выиграем Олимпиаду, ЧМ. Хотим создать систему, с которой обыграем условную Канаду».

– Дебют Романа Борисовича Ротенберга в качестве главного тренера сборной можно будет оценивать после всех турниров.

– Он сказал, что хочет выиграть чемпионат мира и Олимпиаду.

– Рано загадывать, надо еще туда поехать. Нужно все делать потихонечку, – сказал президент .