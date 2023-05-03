Третьяк о мечте Ротенберга выиграть Олимпиаду и ЧМ: «Рано загадывать, надо еще туда поехать. Нужно все делать потихонечку»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк КХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк отреагировал на слова Романа Ротенберга про Олимпиаду и чемпионат мира.

Главный тренер СКА и «России 25» заявил: «Моя мечта осуществится, когда мы выиграем Олимпиаду, ЧМ. Хотим создать систему, с которой обыграем условную Канаду».

– Дебют Романа Борисовича Ротенберга в качестве главного тренера сборной можно будет оценивать после всех турниров.

– Он сказал, что хочет выиграть чемпионат мира и Олимпиаду.

– Рано загадывать, надо еще туда поехать. Нужно все делать потихонечку, – сказал президент ФХР.

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29 комментариев

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Аристарх Ливанов
Вы два 🤡
+33
0
+33
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three hundred bucks
когда рф вернется на ОИ ротенберг будет либо в бегах, либо под следствием
+18
-2
+16
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Олег
Роману Борисовичу, в дурдоме прогулы ставят. 😂
+16
-1
+15
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Сим Сим
Делать потихонечку? А вот сломали ВСЁ моментально.
+6
0
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Rialto 82
Даже Третьяк понимает, что Борисыч бредит 🤣🤣🤣
+4
0
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Вечно в бане
Отправить лучше Ротенберга побеждать в Бахмут. Нам же все рассказывают, что как только мы победим, все сразу к нам на коленях приползут и обратно позовут, пусть Роман идёт приближать, так сказать, возвращение.
Заодно пусть 800 роликов посмотрит, как солдатами командовать.
+3
0
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Wayne Gretzky 99
Я не понял, это трэш или жесть?
+3
-1
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Юрий Антонович
Дайте шанс Канаде что-нибудь выиграть.
+2
0
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Олег
Надеюсь если дойдёт до Олимпиады.
Фамилия Ротенберг не будет фигурировать в хоккее.
+2
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La Gushka
Не в этой жизни и того, и другого...
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waleri
Для начало надо стать чемпионом Галактической Империи.
+1
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maxatma gandi
Ковыляй, думает олимпиада, потихонечку, а меня ты забудь!..
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Pasa Muromcev
Рома! Суд в Гааге,режим,здоровый образ жизни вернут тебя к реальности.
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Valeross
Подарите ему золотую медаль и он успокоиться
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nmnackjbxkasbk
Ответ Wayne Gretzky 99
Я не понял, это трэш или жесть?
2in1
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Евгений Цыбулин
Ответ three hundred bucks
когда рф вернется на ОИ ротенберг будет либо в бегах, либо под следствием
Не только Ротенберг будет в бегах,к тому времени)
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Portugal7
Сегодня ночью два дрона доставляли в Москву золотые медали ОИ для Ротенберга.
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gja
Финский Борисыч рассчитывает чтобы на зимние игры 30 (на край 34года) будет распределение по "многополюсному миру", и будут проведены в нужной стране. Поэтому и тренирует суперсерии против "братской" Беларуси, чуть позже против "братских" Казахстана, Китая, Индии... и далее по кругу.
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alwes
Поедут все они в Гаагу, дурачьё совковое, пора уже осознать что их дни сочтены.
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Marcus Varro
Это такой цирк, Третьяк, вы же играли у Тарасова, Тихонова, Кулагина, Боброва, как можно было до такого дойти, чтобы Ротенберга тренером называть и назначать в сборную?
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marchellinos
Пока они оба у руля, сборной ничего не светит.
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Crenk
Вяч Войне осталось ЧМ выиграть и Triple Gold Club
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Ковид 07.10.52
Потихонечку эта семейка народными деньгами заправляет...., а здесь показуха, а она не знает тишины....
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Юрец55
Ответ Wayne Gretzky 99
Я не понял, это трэш или жесть?
Вроде кринж на современном языке
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nmnackjbxkasbk
если РФ и вернется на олимпиаду, то уже под другим названием. dixi
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