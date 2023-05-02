Ротенберг о «России 25»: «Мы внедряем систему игры, которую вижу я лично. Микст советского и современного хоккея. Вы это видели в СКА»
Роман Ротенберг заявил, что внедряет свою систему игры в сборной «России 25».
Сегодня команда под руководством главного тренера СКА проведет первый матч в рамках «Лига Ставок Большого тура сборной» – против сборной Беларуси в Челябинске.
В период с 2 по 16 мая состоятся 7 матчей против белорусов – в Челябинске, Красноярске, Туле и Минске.
– Мы знаем, что везде будут аншлаги. Наша страна любит сборную, и мы поедем к нашему болельщику. Приедем в регионы, чтобы показать наш лучший хоккей. Мы внедряем систему игры, которую вижу я лично. И мы обсуждали ее в Федерации хоккея России.
– А что за система?
– Это микст советского и современного хоккея. В нашем исполнении вы это видели в нынешнем сезоне в СКА. Там мы это внедряли. Но сборная России – это совершенно другой уровень. Все ребята это прекрасно понимают.
Поэтому мы будем еще лучше играть. У всех в сборной прекрасное настроение, и вы видите атмосферу в команде. Тренировки проходят в высоком темпе. Все рады, у всех горят глаза. А к этому турне мы готовимся очень ответственно.
Сборная Беларуси – очень серьезный соперник. Они победили на турнире в Москве. К сожалению, там национальная сборная России проиграла в финале, – сказал Ротенберг.
Мы посмотрели, как Ротенберг работает в новой сборной: первым вышел на тренировку и вместе с командой кричал «Россия!»
Хватит транслировать эту серию не очём.
А ты бы лучше под завязал с хоккеем.
А то много тебя слишком. Лучшие бы детским домам помогал, и чтобы все это знали. Так же как о зборной 25.Ты подумай на досуге....
Но мнение у всех одинаковые 🤣🤣🤣