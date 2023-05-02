Ротенберг о «России 25»: «Мы внедряем систему игры, которую вижу я лично. Микст советского и современного хоккея. Вы это видели в СКА»

Роман Ротенберг заявил, что внедряет свою систему игры в сборной «России 25».

Сегодня команда под руководством главного тренера проведет первый матч в рамках «Лига Ставок Большого тура сборной» – против сборной Беларуси в Челябинске.

В период с 2 по 16 мая состоятся 7 матчей против белорусов – в Челябинске, Красноярске, Туле и Минске.

– Мы знаем, что везде будут аншлаги. Наша страна любит сборную, и мы поедем к нашему болельщику. Приедем в регионы, чтобы показать наш лучший хоккей. Мы внедряем систему игры, которую вижу я лично. И мы обсуждали ее в Федерации хоккея России.

– А что за система?

– Это микст советского и современного хоккея. В нашем исполнении вы это видели в нынешнем сезоне в СКА. Там мы это внедряли. Но сборная России – это совершенно другой уровень. Все ребята это прекрасно понимают.

Поэтому мы будем еще лучше играть. У всех в сборной прекрасное настроение, и вы видите атмосферу в команде. Тренировки проходят в высоком темпе. Все рады, у всех горят глаза. А к этому турне мы готовимся очень ответственно.

Сборная Беларуси – очень серьезный соперник. Они победили на турнире в Москве. К сожалению, там национальная сборная России проиграла в финале, – сказал Ротенберг.

Мы посмотрели, как Ротенберг работает в новой сборной: первым вышел на тренировку и вместе с командой кричал «Россия!»