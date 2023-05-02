Ротенберг о «России 25»: «Мы внедряем систему игры, которую вижу я лично. Микст советского и современного хоккея. Вы это видели в СКА»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею болельщики Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Роман Ротенберг товарищеские матчи Матч ТВ тактика сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что внедряет свою систему игры в сборной «России 25».

Сегодня команда под руководством главного тренера СКА проведет первый матч в рамках «Лига Ставок Большого тура сборной» – против сборной Беларуси в Челябинске. 

В период с 2 по 16 мая состоятся 7 матчей против белорусов – в Челябинске, Красноярске, Туле и Минске. 

– Мы знаем, что везде будут аншлаги. Наша страна любит сборную, и мы поедем к нашему болельщику. Приедем в регионы, чтобы показать наш лучший хоккей. Мы внедряем систему игры, которую вижу я лично. И мы обсуждали ее в Федерации хоккея России.

– А что за система?

– Это микст советского и современного хоккея. В нашем исполнении вы это видели в нынешнем сезоне в СКА. Там мы это внедряли. Но сборная России – это совершенно другой уровень. Все ребята это прекрасно понимают.

Поэтому мы будем еще лучше играть. У всех в сборной прекрасное настроение, и вы видите атмосферу в команде. Тренировки проходят в высоком темпе. Все рады, у всех горят глаза. А к этому турне мы готовимся очень ответственно.

Сборная Беларуси – очень серьезный соперник. Они победили на турнире в Москве. К сожалению, там национальная сборная России проиграла в финале, – сказал Ротенберг. 

Мы посмотрели, как Ротенберг работает в новой сборной: первым вышел на тренировку и вместе с командой кричал «Россия!»

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24 комментария

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Кеша
Видели как твой микст вынес ЦСКА в одну калитку . Бгггг . Что ты можешь придумать ? Ты на каком уровне играл , парень? Заочно закончил школу тренеров и думаешь , что ты гений ? Юрзинов , Тихонов , Федоров , Билялетдинов , Ларионов прошли хоккейный путь от пацанов до самой вершины. Выше уже нет никого , кроме Бога . А ты кто такой ? Смешно читать твои опусы . Федоров , Билялетдинов , Ларионов видят хоккей с листа по ходу игры меняют многие детали и по ходу игры вносят коррективы. Что лично Вы видите во время игры? Я думаю , что не больше болельщиков , а поигравшие на молодежном уровне или во взрослом хоккее понимают игру гораздо больше . Я уж не говорю об игроках экстра класса и тренеров ДЮСШ.
+15
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Crabstein
«Вижу я лично» - ну все понятно. Гений Роман Ротенберг в очередной раз переизобрел хоккей и будет за короткое время пытаться впихнуть его в карманной сборной.
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Serge Vendino
Видели мы СКА. И такой хоккей нам не нужен.
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adimsonekat
Хочу такие же таблетки...
+6
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Олег
Лучше бы не видели рома.
Хватит транслировать эту серию не очём.
А ты бы лучше под завязал с хоккеем.
А то много тебя слишком. Лучшие бы детским домам помогал, и чтобы все это знали. Так же как о зборной 25.Ты подумай на досуге....
+4
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Snow11
Ответ adimsonekat
Хочу такие же таблетки...
Там наверное капельница стоит))))
+4
0
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Демид Котов
Йозе Марино приведет Россию 25 на кубок Золотой Шайбы!!!
+3
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Евгений Исаев
Ай, да Ромка! Ай, молодец!!! Я СВОИМИ игрушками тоже по СВОИМ правилам играю! Вот как хочу - так и играю. Но если кто-то играет МОИМИ игрушками не так... гоню его из МОЕЙ игры)))
+4
-1
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Док163
Ор , прошу не останавливайте его
+3
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Голуби в траве
Ответ Snow11
Там наверное капельница стоит))))
Да, с винтом
+3
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LOsP06GH
Назад в будущее!
+2
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Евгений Исаев
Ответ Snow11
Там наверное капельница стоит))))
Минимум - клизма)
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Andrew Petrov
Остап был бы бледной тенью на фоне этого гиганта мысли и двигателя хоккея🤣
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c9jd9bs9d9
Открываю новости, где вещает Ротенберг, только чтобы комментарии почитать 😅
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Дмитрий Авдеев
Поэтому мы вылетим в полуфинале
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paster_bibo
Ответ Демид Котов
Йозе Марино приведет Россию 25 на кубок Золотой Шайбы!!!
На финал турнира "Кожаный мяч". В котором сам Йозе Марино сделает дубль!!!
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Ковид 07.10.52
Изобретатель велосипеда объявился...делает микст...самоката и самоката...
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Олег
Ответ c9jd9bs9d9
Открываю новости, где вещает Ротенберг, только чтобы комментарии почитать 😅
Так он за место КЛОУНА на ветке.
Но мнение у всех одинаковые 🤣🤣🤣
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Владимир Ч
Остап изобрел шестидырочный вентель - эврика! Теперь россиянам осталось отрастить шестой палец на руках и...заживем!
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ftw2002@yandex.ru
Второй состав СКА и Динамо Минск решили проехаться по некоторым городам России с выставочными матчами, только и всего. Зачем столько пафоса и ненужной рекламы?
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Melnikov1968
Конечно,мы все видели систему СКА:абсолютная импотенция в серии с ЦСКА.
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ɔculpa
Парад самолюбования
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sava k
Раньше , лечение током помогало избавиться от бредовых идей, но сейчас у медицины, надеюсь, есть более гуманные методы.
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