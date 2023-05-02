Ротенберг о «России 25»: «Ребята приехали и показали себя настоящими патриотами. Бросили все, даже свои семьи. Приоритет номер один – сборная»
Сегодня команда под руководством главного тренера СКА проведет первый матч в рамках «Лига Ставок Большого тура сборной» – против сборной Беларуси в Челябинске.
В период с 2 по 16 мая состоятся 7 матчей против белорусов – в Челябинске, Красноярске, Туле и Минске.
– Новогорск, весна, снова сборная. Приятно снова попасть в эту атмосферу?
– Это очень душевно, и такое чувство возникло с первого же собрания, когда мы с ребятами обсуждали теорию. Очень важно, что в этой сборной России никого не надо мотивировать. У всех горят глаза. Ребята очень хотят себя проявить.
Они приехали сюда, бросив все. Хотя был тяжелый сезон. Мы в СКА провели 95 матчей, включая предсезонку. В большинстве игр мы победили. А теперь – сборная.
Можно быть патриотами в теории, а на деле – ребята приехали в национальную команду и показали себя настоящими патриотами. Они даже свои семьи бросили, чтобы сыграть за сборную. У всех приоритет номер один – сборная России, – сказал Ротенберг.
Мы посмотрели, как Ротенберг работает в новой сборной: первым вышел на тренировку и вместе с командой кричал «Россия!»
Кличка Ротенберга - вротберун их надо отличать.
Сборная им теперь новых жён и детей предоставит?
Романа что-то жестко хлещет в последнее время, как бы в политику не сорвался😆
С твоими возможностями, лучше бы благотворительностью занялся,
детям помогал, глядишь на том свете и зачтётся.
КЛОУН ЕЙ БОГУ....
Семьи бросили? Неужели прям развелись?
🥴