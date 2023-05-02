Ротенберг о «России 25»: «Ребята приехали и показали себя настоящими патриотами. Бросили все, даже свои семьи. Приоритет номер один – сборная»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Сегодня команда под руководством главного тренера СКА проведет первый матч в рамках «Лига Ставок Большого тура сборной» – против сборной Беларуси в Челябинске. 

В период с 2 по 16 мая состоятся 7 матчей против белорусов – в Челябинске, Красноярске, Туле и Минске. 

– Новогорск, весна, снова сборная. Приятно снова попасть в эту атмосферу?

– Это очень душевно, и такое чувство возникло с первого же собрания, когда мы с ребятами обсуждали теорию. Очень важно, что в этой сборной России никого не надо мотивировать. У всех горят глаза. Ребята очень хотят себя проявить.

Они приехали сюда, бросив все. Хотя был тяжелый сезон. Мы в СКА провели 95 матчей, включая предсезонку. В большинстве игр мы победили. А теперь – сборная.

Можно быть патриотами в теории, а на деле – ребята приехали в национальную команду и показали себя настоящими патриотами. Они даже свои семьи бросили, чтобы сыграть за сборную. У всех приоритет номер один – сборная России, – сказал Ротенберг

Мы посмотрели, как Ротенберг работает в новой сборной: первым вышел на тренировку и вместе с командой кричал «Россия!»

30 комментариев

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Mohnatiy
Ротан сам придумал себе собственную сборную, и теперь пиарит её не умолкая 🤦🏼‍♂️
+35
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Евгений Головин
А можно это г*вно не публиковать? Надоел уже
+21
0
+21
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Алексей Тарлыков
Развелись и ушли из семьи. Ради Родины! Скрепно!
+21
-2
+19
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BillShen
Ответ Mohnatiy
Ротан сам придумал себе собственную сборную, и теперь пиарит её не умолкая 🤦🏼‍♂️
Ротан - это уголовная кличка первого путинского министра спорта (Бориса Иванюженкова), его еще в США не впустили в далеком 2000-ом (потому что бандос и в 90-х участвовал в перестрелках в Подмосковье). Но у него все хорошо - в думе сидит по-моему до сих пор.
Кличка Ротенберга - вротберун их надо отличать.
+15
0
+15
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Дмитрий
Ответ Алексей Тарлыков
Развелись и ушли из семьи. Ради Родины! Скрепно!
Настоящий подвиг патриотов! Играть в хоккей в Химках в такое непростое для страны время!
+12
-1
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заводчанин
Ну да , когда ещё будет возможность сыграть с белорусами
+6
0
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dmitriy1981
такое ощущение, что Рома изобрёл(а скорее- купил) машину времени и собирается вместе со сборной в 1972 год играть с Канадой
+5
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ildaron017
Ненормальный
+4
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Игорь Иванов
И сколько игроков из этого состава играли бы в сборной, в сборной России, а не сборной Ротенберга?
+4
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цэсемьэр
как это семьи бросили?
Сборная им теперь новых жён и детей предоставит?
Романа что-то жестко хлещет в последнее время, как бы в политику не сорвался😆
+3
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Олег
Рома хватит играть в тренера.
С твоими возможностями, лучше бы благотворительностью занялся,
детям помогал, глядишь на том свете и зачтётся.
КЛОУН ЕЙ БОГУ....
+2
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marshal .masha
Ответ заводчанин
Ну да , когда ещё будет возможность сыграть с белорусами
Ну СКА с Динамо Минск в плей-офф не наигрались, решили продолжить)
+2
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Rialto 82
Фееричный
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Павел Аникеев
На детях природа отдыхает.
+2
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Кавабунга Шреддоголовый
Сам не похвалишь себя - никто не похвалит.
Семьи бросили? Неужели прям развелись?
+3
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PearlG
Хоть одно сказанное предложение, от приближенных к гос. кормушке, может сейчас обойтись без слова "патриот"?
+1
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barsik94
Спортс, может, хватит уже, а? Пожалуйста
+1
0
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DpeMa111
Дайте дитятке наиграться, скучно ему
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Алексей Каракорум
Ответ Demedieu
удивительно, что Йозе Ротенберг еще не герой России.
Вот зачем вы им идею накидываете?)
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Evgen51Sever
Рома, бери выше, они ради тебя приехали, а нетради сборной)ж
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ЧакЧак
ВеримРоман!!!
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Docentr9
И здесь умудрился вставить, что со ска в большинстве матчей мы победили))))
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Игорь Иванов
Ответ Docentr9
И здесь умудрился вставить, что со ска в большинстве матчей мы победили))))
Так и в сборной этой 19 человек из Ска.
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Сергей Омиго
Ну,что ты несешь
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Федя Букин
В период с 2 по 16 мая состоятся 7 матчей против белорусов – в Челябинске, Красноярске, Туле и Минске.
🥴
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