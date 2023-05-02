Ротенберг о «России 25»: «Ребята приехали и показали себя настоящими патриотами. Бросили все, даже свои семьи. Приоритет номер один – сборная»

Сегодня команда под руководством главного тренера проведет первый матч в рамках «Лига Ставок Большого тура сборной» – против сборной Беларуси в Челябинске.

В период с 2 по 16 мая состоятся 7 матчей против белорусов – в Челябинске, Красноярске, Туле и Минске.

– Новогорск, весна, снова сборная. Приятно снова попасть в эту атмосферу?

– Это очень душевно, и такое чувство возникло с первого же собрания, когда мы с ребятами обсуждали теорию. Очень важно, что в этой сборной России никого не надо мотивировать. У всех горят глаза. Ребята очень хотят себя проявить.

Они приехали сюда, бросив все. Хотя был тяжелый сезон. Мы в СКА провели 95 матчей, включая предсезонку. В большинстве игр мы победили. А теперь – сборная.

Можно быть патриотами в теории, а на деле – ребята приехали в национальную команду и показали себя настоящими патриотами. Они даже свои семьи бросили, чтобы сыграть за сборную. У всех приоритет номер один – сборная России, – сказал .

Мы посмотрели, как Ротенберг работает в новой сборной: первым вышел на тренировку и вместе с командой кричал «Россия!»