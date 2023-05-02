Владислав Третьяк: «Огромное спасибо «Газпрому» и Миллеру, «Норникелю» и Потанину. Они помогают развивать отечественный хоккей»

Владислав Третьяк поблагодарил губернатора Челябинской области за заботу о хоккее.

Сборная «России 25» победила Беларусь (4:0) в первом матче «Лига Ставок Большой тур сборной». Игра прошла в Челябинске на «Арене-Трактор».

«Открытие «Большого тура» «России 25» получилось по-настоящему праздничным. И с точки зрения игры – наша команда одержала очень яркую, зрелищную победу. И с точки зрения атмосферы на арене. Хорошо, что мы стартовали в Челябинске. Это один из самых хоккейных городов России, где очень любят наш вид спорта и много делают для его развития.

Хотел бы поблагодарить за сотрудничество белорусскую федерацию. Очень важно, что две команды могут соревноваться и проводить международные матчи. Огромное спасибо партнерам ФХР – «Газпрому» и лично Алексею Миллеру, «Норникелю» и лично , «Лиге Ставок» и лично Юрию Красовскому. Все они – в одной семье с нами, помогают развивать отечественный хоккей.

Я смотрел матч вместе с губернатором Челябинской области. Поблагодарил Алексея Текслера за заботу о нашем виде спорта, за поддержку, которую власти региона оказывают всей хоккейной вертикали. ФХР с удовольствием привезла сборную в Челябинск и готова делать это и в будущем. Уральцы – большие молодцы.

Молодцами выглядели и наши хоккеисты. Я всегда отдельно радуюсь за вратарей, особенно когда они выдают уверенный сухой матч. Исаев показал надежную игру, в первом периоде при счете 0:0 сделал несколько важных спасений.

Всю команду можно похвалить за самоотдачу, за энергию, с которой они провели этот матч. В мае сезон обычно уже заканчивается, но ребята играли азартно, зрелищно, с хорошей спортивной агрессией.

Показательно, что хоккей в исполнении «России 25» очень понравился зрителям, во дворце кипели эмоции, все было очень ярко. стремится к тому, чтобы каждый международный матч становился праздником для русского зрителя. В первой встрече «Большого тура» нам это удалось», – сказал президент Федерации хоккея России Третьяк.