Владислав Третьяк: «Огромное спасибо «Газпрому» и Миллеру, «Норникелю» и Потанину. Они помогают развивать отечественный хоккей»

Теги ФХР Владислав Третьяк Газпром Сборная Беларуси по хоккею Алексей Миллер ФХБ Владимир Потанин Политика Даниил Исаев сборная России U25 Алексей Текслер Хоккей

Владислав Третьяк поблагодарил губернатора Челябинской области за заботу о хоккее.

Сборная «России 25» победила Беларусь (4:0) в первом матче «Лига Ставок Большой тур сборной». Игра прошла в Челябинске на «Арене-Трактор». 

«Открытие «Большого тура» «России 25» получилось по-настоящему праздничным. И с точки зрения игры – наша команда одержала очень яркую, зрелищную победу. И с точки зрения атмосферы на арене. Хорошо, что мы стартовали в Челябинске. Это один из самых хоккейных городов России, где очень любят наш вид спорта и много делают для его развития.

Хотел бы поблагодарить за сотрудничество белорусскую федерацию. Очень важно, что две команды могут соревноваться и проводить международные матчи. Огромное спасибо партнерам ФХР – «Газпрому» и лично Алексею Миллеру, «Норникелю» и лично Владимиру Потанину, «Лиге Ставок» и лично Юрию Красовскому. Все они – в одной семье с нами, помогают развивать отечественный хоккей.

Я смотрел матч вместе с губернатором Челябинской области. Поблагодарил Алексея Текслера за заботу о нашем виде спорта, за поддержку, которую власти региона оказывают всей хоккейной вертикали. ФХР с удовольствием привезла сборную в Челябинск и готова делать это и в будущем. Уральцы – большие молодцы.

Молодцами выглядели и наши хоккеисты. Я всегда отдельно радуюсь за вратарей, особенно когда они выдают уверенный сухой матч. Исаев показал надежную игру, в первом периоде при счете 0:0 сделал несколько важных спасений.

Всю команду можно похвалить за самоотдачу, за энергию, с которой они провели этот матч. В мае сезон обычно уже заканчивается, но ребята играли азартно, зрелищно, с хорошей спортивной агрессией.

Показательно, что хоккей в исполнении «России 25» очень понравился зрителям, во дворце кипели эмоции, все было очень ярко. ФХР стремится к тому, чтобы каждый международный матч становился праздником для русского зрителя. В первой встрече «Большого тура» нам это удалось», – сказал президент Федерации хоккея России Третьяк.

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11 комментариев

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Bartez1986
родители покупают форму, оплачивают поездки на турниры. это развитие отечественного хоккея? или строительство дворца в Питере, чтобы 146 лет подряд смотреть полуфинал СКА - ЦСКА? если в этом, то да. остальные подождут
+16
-2
+14
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Eliza77
Противно почему-то стало …
+5
-1
+4
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AK_Flash
🤢
+4
-1
+3
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Валдис Пельш
🤡😔
+3
-1
+2
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alexantt
развитие!?катки все платные и очень дорогие,кумовство,коррупция ...и т.д.Что хорошего осталось в нашем хоккее!?
+2
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jonnysilverhand01
Уважаемый, вы видимо забыли, что недра в РФ принадлежат ее многонациональному народу, а не тем «великим» управленцам и одновременно хорошим друзьям гаранта конституции, которых вы назвали
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Руслан Зимаков
Пока такие как он, Миллер и Потанин на свободе, хоккей да и общий уровень жизни будет только падать, а не развиваться
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jonnysilverhand01
Царь может сделать своего подданного олигархом, генералом, депутатом, министром, тренером сборной России по хоккею, но сделать его честным человеком - это выше его власти
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Navi88
всем вылизал
уметь надо
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thusday31
конкурент газзаева по вылизыванию промежностей
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