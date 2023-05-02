Владислав Третьяк: «Защитники ЦСКА быстро помогут Федотову войти в колею. Думаю, он недолго будет набирать форму, выводя себя на пик»

Владислав Третьяк считает, что защитники ЦСКА быстро помогут Ивану Федотову войти в колею.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае 2022 года контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

« еще молодой, и пропущенный год в профессиональном хоккее он быстро наверстает. Потому что Федотов при этом обладает опытом, и он большой профессионал. Очень умный, скрупулезный вратарь.

Я думаю, он недолго будет набирать форму, выводя себя на пик. Тем более в такой команде, как ЦСКА, где всегда есть очень хорошие защитники. Они быстро помогут Федотову войти в колею», – заявил президент Федерации хоккея России Третьяк.

Есмантович о будущем вратаря Федотова: «Отслужит, вернется в ЦСКА, не беспокойтесь. Мы готовы его принять»