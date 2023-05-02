Владислав Третьяк: «Защитники ЦСКА быстро помогут Федотову войти в колею. Думаю, он недолго будет набирать форму, выводя себя на пик»

Теги ЦСКА ФХР Филадельфия Владислав Третьяк НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк считает, что защитники ЦСКА быстро помогут Ивану Федотову войти в колею.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае 2022 года контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«Иван Федотов еще молодой, и пропущенный год в профессиональном хоккее он быстро наверстает. Потому что Федотов при этом обладает опытом, и он большой профессионал. Очень умный, скрупулезный вратарь.

Я думаю, он недолго будет набирать форму, выводя себя на пик. Тем более в такой команде, как ЦСКА, где всегда есть очень хорошие защитники. Они быстро помогут Федотову войти в колею», – заявил президент Федерации хоккея России Третьяк.

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13 комментариев

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nikitosdaipoltos
А он захочет вернуться в ЦСКА?)
+15
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Семен Бабцов
Беги, Ваня! Слили тебя уже раз.
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Олег
Я думаю у Ваньки ума хватит, послать куда по дальше.
+8
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Mac Miller
Какие всё таки мерзкие ветераны у Роснефти
+9
-3
+6
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Dmitry Ptitsyn
Ответ nikitosdaipoltos
А он захочет вернуться в ЦСКА?)
Тогда мобилизуют
+4
0
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5kywn5cddd
Он хотел играть в НХЛ! Он мог стать первым номером Фили! Какие же вы …
+8
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Александр Митраков
Мерзость
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крок 58
Беги Федя, беги
+4
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Ебздрогыч
Если Федотов не войдет в колею - то отправится рыть окоп. Принцип работы ЦСКА понятен, еще с советских времен.
+6
-6
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Назар Игорь
Похоже на издëвку. Третьяк не понимает что сломали парню всю жизнь? Год без хоккея это трындец карьере.
+3
-3
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Dooomer
Надо делать ноги, Филадельфия ждет
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GreenUfa
Ответ Dmitry Ptitsyn
Тогда мобилизуют
Кстати реальная тема, если откажется от контракта могут запугать мобилизацией, в твоих словах есть доля правды
0
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KRAN
Ответ Назар Игорь
Похоже на издëвку. Третьяк не понимает что сломали парню всю жизнь? Год без хоккея это трындец карьере.
Сотни тысяч людей служат в армии и жизнь у них от этого не ломается, а тут все поломано стало. Если трындец карьере то зачем ЦСКА его подписывает?
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