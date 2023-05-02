Ротенберг про двойной челлендж в игре с Беларусью: «Ошиблись арбитры, смотрели не тот эпизод. Нам нужен честный хоккей, идем к этому шаг за шагом»

Теги СКА ФХР судьи Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг рассказал, почему арбитры провели второй видеопросмотр в игре с Беларусью.

Сборная «России 25» победила Беларусь (4:0) в матче «Лига Ставок Большой тур сборной». В третьем периоде судьи отменили гол в ворота российской команды после второго видеопросмотра.

«Двойной челлендж? Ошиблись арбитры, они смотрели не тот эпизод, вышла ли шайба. А при входе в зону был чистый офсайд, ФХР покажет этот момент.

Судьи – профессионалы, но тоже люди, иногда ошибаются. Наверное, была неправильная коммуникация между нами и судьями. Было очень громко, кричали болельщики, может, нас не услышали сначала, но потом посмотрели момент, который должны были.

Там чистый офсайд. Все ошибаются, главное – признать свою ошибку. Нам нужен честный хоккей, мы идем к этому шаг за шагом.

Было ли такое на моей памяти? Помню, в КХЛ играли в финале конференции с ЦСКА первую игру, судьи отменили удаление. Такая же ситуация была, и отменили удаление. Там вообще ни одного удаления не было за матч, если вы помните. Может, они тогда свистки забыли дома? Не знаю, надо у них спросить. Разные бывают ситуации, это хоккей», – сказал главный тренер СКА и «России 25» Ротенберг.

Судьи отменили гол Беларуси в матче против «России 25». Арбитры провели 2-й видеопросмотр после разговора с Ротенбергом

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
В Челябинске арена полупустая была.
Текслеру Третьяк майку подарил. Так все наиграно было. Клоунада короче говоря...😅
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Нам нужен честный хоккей , особенно , когда играет ска.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Ответ Олег
В Челябинске арена полупустая была. Текслеру Третьяк майку подарил. Так все наиграно было. Клоунада короче говоря...😅
А программа «зритель» не работала ? Может музыканты были из Ленинградской филармонии?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Абырвалг_
АААААААААА !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Roman
кто-то что-то понял?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Ответ Кеша
А программа «зритель» не работала ? Может музыканты были из Ленинградской филармонии?
Нет только Трактора вокруг арены ездили.😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий