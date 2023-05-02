Ротенберг о матче «России 25» в Челябинске: «Очень интересный и полезный опыт. Было приятно видеть полные трибуны, спасибо челябинцам за классную поддержку»

Роман Ротенберг высказался после победы в матче против Беларуси.

Игра прошла в Челябинске на «Арене-Трактор». Сборная «России 25» победила Беларусь (4:0) в матче «Лига Ставок Большой тур сборной».

«Провели первый матч сборной «России 25» в Челябинске – очень интересный и полезный для всех опыт.

Первый период раскачивались, а дальше нам удалось показать многое из того, что тренировали на сборе в Новогорске.

4:0 – хороший счет, но всегда есть к чему стремиться, без ошибок не обходится ни один матч. Все разберем, и во второй встрече постараемся сыграть так же единым кулаком и еще сильнее.

Очень приятно было видеть полные трибуны, огромное спасибо челябинцам за классную поддержку, мы все ее очень ценим. Завтра увидимся снова!» – написал главный тренер сборной «России 25» .

7481 зритель посетил матч «Россия 25» – Беларусь в Челябинске