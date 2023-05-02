Ротенберг о матче «России 25» в Челябинске: «Очень интересный и полезный опыт. Было приятно видеть полные трибуны, спасибо челябинцам за классную поддержку»

Теги болельщики Сборная Беларуси по хоккею Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался после победы в матче против Беларуси.

Игра прошла в Челябинске на «Арене-Трактор». Сборная «России 25» победила Беларусь (4:0) в матче «Лига Ставок Большой тур сборной».

«Провели первый матч сборной «России 25» в Челябинске – очень интересный и полезный для всех опыт.

Первый период раскачивались, а дальше нам удалось показать многое из того, что тренировали на сборе в Новогорске.

4:0 – хороший счет, но всегда есть к чему стремиться, без ошибок не обходится ни один матч. Все разберем, и во второй встрече постараемся сыграть так же единым кулаком и еще сильнее.

Очень приятно было видеть полные трибуны, огромное спасибо челябинцам за классную поддержку, мы все ее очень ценим. Завтра увидимся снова!» – написал главный тренер сборной «России 25» Ротенберг.

7481 зритель посетил матч «Россия 25» – Беларусь в Челябинске

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11 комментариев

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aarau
лучше хоккея не видел в жизни...
правда матч не смотрел, но уверен и так
+11
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+11
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donVincenzo
Спросите там у Величайшего стратега и тактика, по какой именно системе играют, а то я не смог разлядеть рисунок)
+3
0
+3
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Eliza77
Круто! Очередная победа Романа Ротенберга. Наш хоккей идет семимильными шагами
+1
0
+1
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Sgal
А только мне одному когда играет команда Ротенберга (хоть там и ярославцы играли) хочется за Белорусь болеть?
+1
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catcher69
Ответ donVincenzo
Спросите там у Величайшего стратега и тактика, по какой именно системе играют, а то я не смог разлядеть рисунок)
где-то поуже а где-то пошире...но еще есть возможность улучшить...
+1
0
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Иван Стрелков
В-общем-то делать хорошую мину при плохой игре - тоже талант.
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летопись
Рома....ты СУПЕР.....СУПЕР...СУПЕР...уряяя))
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летопись
Главное, про ,,систему,, не забывай и смотри 880000 фильмов🤣🤣🤣
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jonnysilverhand01
Цирк должен гастролировать, иначе никак
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Roman Roman
Ответ aarau
лучше хоккея не видел в жизни... правда матч не смотрел, но уверен и так
как в шапито - на мотоцикле по вертикале или мишка на льду...
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