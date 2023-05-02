Судьи отменили гол Беларуси в матче против «России 25». Арбитры провели 2-й видеопросмотр после разговора с Ротенбергом

Судьи отменили гол Беларуси после второго видеопросмотра в матче против «России 25».

В третьем периоде поразил ворота российской команды.

После этого главный тренер «России 25» взял запрос на положение вне игры.

Судьи после видеопросмотра не зафиксировали офсайд и дали «России 25» 2 минуты штрафа. Однако после разговора с Ротенбергом арбитры провели второй видеопросмотр. В итоге они изменили свое решение, отменив гол .

Сборная «России 25» победила Беларусь (4:0) в матче «Лига Ставок Большой тур сборной».