Судьи отменили гол Беларуси в матче против «России 25». Арбитры провели 2-й видеопросмотр после разговора с Ротенбергом

Теги судьи Сборная Беларуси по хоккею Роман Ротенберг Игорь Мартынов сборная России U25 Хоккей

Судьи отменили гол Беларуси после второго видеопросмотра в матче против «России 25».

В третьем периоде Игорь Мартынов поразил ворота российской команды.

После этого главный тренер «России 25» Роман Ротенберг взял запрос на положение вне игры.

Судьи после видеопросмотра не зафиксировали офсайд и дали «России 25» 2 минуты штрафа. Однако после разговора с Ротенбергом арбитры провели второй видеопросмотр. В итоге они изменили свое решение, отменив гол Беларуси.

Сборная «России 25» победила Беларусь (4:0) в матче «Лига Ставок Большой тур сборной».

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8 комментариев

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peacenforcer
ну так вне игры-то есть без тени сомнения! с чем здесь можно спорить?? за первое решение бригаду свистков вообще бы неплохо наказать в целях профилактики
+7
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Дмитрий9779
100% вне игры
+8
-3
+5
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Евгений - 79
Арбитры извинились? Перед систематизатором?
+5
-3
+2
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KSA1985
Как вообще можно было не заметить офсайд? Или это уровень турнира, или уровень судейства? Может им дали посмотреть не то видео? Но это ещё раз подчёркивает, что это турнир в кавычках
+2
0
+2
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ALEKS66
Какой же Ротенберг плохой человек. Тошнит уже от него у всех адекватных. Я про адекватных.
+2
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Разрушающий мифы
Понимание игры суперсистематора на каком-то мегауровне. Как он круто на место судеек поставил))))
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сервисник
Ответ peacenforcer
ну так вне игры-то есть без тени сомнения! с чем здесь можно спорить?? за первое решение бригаду свистков вообще бы неплохо наказать в целях профилактики
Комментаторы предположили, что те не тот момент смотрели. Возможно, помеху вратарю. Иначе, я не понимаю, как можно было не заметить метровый вне игры?
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