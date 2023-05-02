Юдин о словах Сушинского про «Россию 25»: «Из Максима прет сплошной негатив. Так иноагент может сказать, он таковым не является, надеюсь»

Теги Сборная России по хоккею Максим Сушинский Сборная Беларуси по хоккею Александр Юдин Политика товарищеские матчи Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Александр Юдин считает, что Максим Сушинский неправильно относится к сборной «России 25».

Бывший игрок сборной России ранее пожелал «не опозориться» команде «Россия 25» в матчах с Беларусью: «Кому вообще интересны эти игры?»

В период с 2 по 16 мая сборная «России 25» проведет 8 матчей против белорусов – в Челябинске, Астане, Красноярске, Туле и Минске. Также будет сыгран один матч против сборной Казахстана. 

«Удивили слова Максима. Я вообще не понимаю, как можно так относиться к сборной России и говорить такие вещи? Я, конечно, не знаю, в каком тогда состоянии был Сушинский. Но в последнее время из него прет сплошной негатив. Так нельзя.

Если нам не нужны матчи, то других не будет, это же ясно. Мы же не можем на это повлиять. Или он этого не понимает? Так может сказать иноагент, но я надеюсь, что он таковым не является.

Если уничтожить институт сборных, потом заново за короткий срок создать систему будет невозможно, уйдут годы. Как профессионал Максим должен это понимать», – сказал бывший тафгай и вице-чемпион мира в составе сборной России. 

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
keeper3991
Классика нашего времени… говоришь правду - иноагент)))
+59
-2
+57
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ованес Оганян
Отбитый всплыл
+37
-2
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Белоус
просто правду матку говорит, а прихвостням это не нравится
+29
-3
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад_нн
Какая мерзость этот юдин.
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Я тоже не понимаю смысл создания этой сборной и почему надо постоянно петь хвалебные оды Ротенбергу? Сушинский высказал мнение многих россиян. Чем ты недоволен, Юдин?
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Баскетбольные Обзоры
Таким макаром большинство граждан страны иноагентами станут)
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sled
Ответ keeper3991
Классика нашего времени… говоришь правду - иноагент)))
У ленинградских это база
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GoodZilla
Ну не все у нас Третьяк, чтобы чёрное называть белым... Макс высказывает СВОЕ мнение, в отличии от многих, подобных Юдину
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Валерьевич
Ответ Баскетбольные Обзоры
Таким макаром большинство граждан страны иноагентами станут)
Вы признаны Иностранным агентом.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GoodZilla
Чего вообще этими матчами кичиться?! "Вся Россия будет смотреть" - говорит, например, Ротенбург. Ну фигня же это!!! Чушь!!! Вы сборную в Тулу для кого везёте?! Кому в России интересно смотреть матчи в Астане?! Для тех, кто от СВО туда уехал?! Клоунада же!!!
Все правильно говорит СУ-33
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny Trifonov
Ответ продавец-пипец
Надеюсь этому тупоголовомуоленю,Иудину, мозги кто-нибудь купит!
даже Валуев на фоне Юдина выглядит гигантом мысли
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
продавец-пипец
Надеюсь этому тупоголовомуоленю,Иудину, мозги кто-нибудь купит!
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
В современной России, звание иноагента - это как в СССР орден мужества
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Поговорим о разном
А меня больше удивили слова Александра Юдина: "удивили слова Максима. Я вообще не понимаю, как можно так относиться к сборной России и говорить такие вещи? Я, конечно, не знаю, в каком тогда состоянии был Сушинский. Но в последнее время из него прет сплошной негатив". О Сушинском много разных мнений. Мне тоже не всегда нравятся его высказывания. Но есть и такие - с которыми соглашаюсь. Но говорить, что из него в последнее время прёт что-то - значит Юдин не следил за его высказываниями вообще. У Максима часто: "что в голове - то и на языке". И критики от него много бывает. Но пусть лучше человек своё открыто говорит. Чем лизоблюдничать и петь хвалы начальникам большим неустанно.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Booligan
Иноагент скоро станет комплиментом. Уже стало. Видишь иноагента - значит хороший человек и о стране думает
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Стандартная методичка. Говоришь правду - иноагент
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chernoy
Юдинтуп
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
продавец-пипец
Ответ Evgeny Trifonov
даже Валуев на фоне Юдина выглядит гигантом мысли
ОДНОЗНАЧНО☝️
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
крок 58
как попрофессионал то он и понимает что это шляпа полная
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Сложно быть порядочным человеком в наше время. Порядочным и публичным почти невозможно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
продавец-пипец
А повлиять мы сможем, когда войну прекратим!!!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий