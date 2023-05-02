Юдин о словах Сушинского про «Россию 25»: «Из Максима прет сплошной негатив. Так иноагент может сказать, он таковым не является, надеюсь»

Александр Юдин считает, что Максим Сушинский неправильно относится к сборной «России 25».

Бывший игрок сборной России ранее пожелал «не опозориться» команде «Россия 25» в матчах с Беларусью: «Кому вообще интересны эти игры?»

В период с 2 по 16 мая сборная «России 25» проведет 8 матчей против белорусов – в Челябинске, Астане, Красноярске, Туле и Минске. Также будет сыгран один матч против сборной Казахстана.

«Удивили слова . Я вообще не понимаю, как можно так относиться к сборной России и говорить такие вещи? Я, конечно, не знаю, в каком тогда состоянии был Сушинский. Но в последнее время из него прет сплошной негатив. Так нельзя.

Если нам не нужны матчи, то других не будет, это же ясно. Мы же не можем на это повлиять. Или он этого не понимает? Так может сказать иноагент, но я надеюсь, что он таковым не является.

Если уничтожить институт сборных, потом заново за короткий срок создать систему будет невозможно, уйдут годы. Как профессионал Максим должен это понимать», – сказал бывший тафгай и вице-чемпион мира в составе сборной России.