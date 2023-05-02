Назаров об отъезде россиян в НХЛ: «В КХЛ ты на первых ролях, а там никому не нужен, если не являешься суперзвездой»

Теги НХЛ Андрей Назаров АХЛ КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался об отъезде россиян в НХЛ.

«Конечно, у каждого молодого хоккеиста есть мечта попробовать свои силы в НХЛ. Но ехать в эту лигу нужно подготовленным и состоявшимся игроком, а не прозябать в АХЛ, куда тебя моментально спустят, если прилетишь сырым.

Мне довелось поиграть в НХЛ более 10 лет. Это тоже была моя мечта, мне ее удалось осуществить, поэтому знаю, о чем говорю. Но в то же время знаю много на тот момент молодежи, приехавшей и через год-два уехавшей из Северной Америки с умершими надеждами. Зато в России карьера у этих игроков получилась успешной. Все мы прекрасно знаем этот путь и проходили его в 90-х.

Чем быстрее ребята уедут, тем быстрее вернутся на родину, где они действительно нужны и где с ними будут возиться и заниматься их развитием.

Посмотрите, как здорово проявляла себя молодежь в КХЛ в этом году, в том числе в финале Кубка Гагарина. Факт в том, что здесь ты на первых ролях, а там ты никому особо не нужен, если не являешься суперзвездой», – сказал бывший главный тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

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10 комментариев

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Bartez1986
Марченко, Дорофеев, Тренин, Костин - суперзвезды? Это навскидку. А ведь нужны
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Михаил Шаповалов
Назаров вроде как-то играл. Суперзвезда?)
+9
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Melnikov1968
В НХЛ не приглашают случайных людей, и кому как ни Назарову об этом знать. Дальше у каждого своя доля и судьба. Слишком много факторов, которые влияют. А насчёт нужен, не нужен, тоже все спорно. Простой вопрос лично Назарову :Костин нужен Эдмонтону? Уверен, что Назаров ничего не знает об этом хоккеисте.
+6
0
+6
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viktorpavlov70
Думаю о чём это Назаров? Оказывается он просто элегантно назвал себя суперзвездой))))
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jonnysilverhand01
Ага, зато здесь ты нужен, особенно армии … всем кто уехал удачи, чтобы стать суперзвездой, для начала и нужно играть в лучшей хоккейной лиге мира под названием НХЛ
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Алар
Назаров считает себя суперзвездой?
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Николай Васильков
Более 60 россиян сыграли в прошедшей регулярке. Суперзвезды из них это максимум 10-15 человек.
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Booligan
Из тех, кто выжил в первом раунде, суперзвезда стареющая только Бобровский. Костин, Барбашёв, Дадонов это всё работяги, Самсонов звёзд с неба не хватает.
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Кеша
Ответ Melnikov1968
В НХЛ не приглашают случайных людей, и кому как ни Назарову об этом знать. Дальше у каждого своя доля и судьба. Слишком много факторов, которые влияют. А насчёт нужен, не нужен, тоже все спорно. Простой вопрос лично Назарову :Костин нужен Эдмонтону? Уверен, что Назаров ничего не знает об этом хоккеисте.
Костин уже не вернётся . С первого раза у него не пошло, вернулся . Сделал еще один заход . Посмотрим. Но будет шарахаться долго еще . Хотя в Динамо своего возраста был самым талантливым и подающим большие надежды . Все данные есть .
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