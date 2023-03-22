Андрей Назаров: «Должны развивать молодежь, чтобы игроки ехали в НХЛ – это поможет вернуться на ЧМ. Два года назад стране был невыгоден отъезд хоккеистов»

высказался о продлении запрета сборной России выступать на турнирах .

«Чисто политический момент. Никто не хочет видеть сильные Россию и Беларусь, в том числе на международной спортивной арене.

Как ни странно, российские хоккеисты до сих пор делают моду и пользуются бешеной популярностью в . На них сумасшедший спрос.

Интересно, что в НХЛ наших игроков отрывают с руками из России. А все потому, что это бизнес.

Считаю, что мы должны максимально развивать молодежь в России, чтобы в НХЛ уезжало как можно больше наших игроков.

Как бы не абсурдно бы это звучало, но в данной ситуации это нам поможет вернуться на международную арену и чемпионаты мира.

Буквально два года назад массовый отъезд наших ребят в НХЛ был невыгоден стране, а теперь, на мой взгляд, ситуация изменилась.

Яркие примеры российских звезд – Овечкин, Малкин, Кучеров, Василевский, Бучневич и многие другие.

Только представьте, что этим людям запрещают играть на чемпионате мира по прихоти в том числе таких маленьких постсоветских республик, как Латвия, Эстония, Литва и им подобным. Нельзя блокировать звезд международного уровня.

Как только в Америке поймут, что из-за отсутствия российских звезд на чемпионате мира бизнес начинает страдать, нас моментально вернут на международную арену», – сказал бывший главный тренер клубов .