Андрей Назаров: «Должны развивать молодежь, чтобы игроки ехали в НХЛ – это поможет вернуться на ЧМ. Два года назад стране был невыгоден отъезд хоккеистов»
Андрей Назаров высказался о продлении запрета сборной России выступать на турнирах ИИХФ.
«Чисто политический момент. Никто не хочет видеть сильные Россию и Беларусь, в том числе на международной спортивной арене.
Как ни странно, российские хоккеисты до сих пор делают моду и пользуются бешеной популярностью в НХЛ. На них сумасшедший спрос.
Интересно, что в НХЛ наших игроков отрывают с руками из России. А все потому, что это бизнес.
Считаю, что мы должны максимально развивать молодежь в России, чтобы в НХЛ уезжало как можно больше наших игроков.
Как бы не абсурдно бы это звучало, но в данной ситуации это нам поможет вернуться на международную арену и чемпионаты мира.
Буквально два года назад массовый отъезд наших ребят в НХЛ был невыгоден стране, а теперь, на мой взгляд, ситуация изменилась.
Яркие примеры российских звезд – Овечкин, Малкин, Кучеров, Василевский, Бучневич и многие другие.
Только представьте, что этим людям запрещают играть на чемпионате мира по прихоти в том числе таких маленьких постсоветских республик, как Латвия, Эстония, Литва и им подобным. Нельзя блокировать звезд международного уровня.
Как только в Америке поймут, что из-за отсутствия российских звезд на чемпионате мира бизнес начинает страдать, нас моментально вернут на международную арену», – сказал бывший главный тренер клубов КХЛ.
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