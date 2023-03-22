Андрей Назаров: «Должны развивать молодежь, чтобы игроки ехали в НХЛ – это поможет вернуться на ЧМ. Два года назад стране был невыгоден отъезд хоккеистов»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею НХЛ Андрей Назаров КХЛ ЧМ по хоккею Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался о продлении запрета сборной России выступать на турнирах ИИХФ.

«Чисто политический момент. Никто не хочет видеть сильные Россию и Беларусь, в том числе на международной спортивной арене.

Как ни странно, российские хоккеисты до сих пор делают моду и пользуются бешеной популярностью в НХЛ. На них сумасшедший спрос.

Интересно, что в НХЛ наших игроков отрывают с руками из России. А все потому, что это бизнес.

Считаю, что мы должны максимально развивать молодежь в России, чтобы в НХЛ уезжало как можно больше наших игроков.

Как бы не абсурдно бы это звучало, но в данной ситуации это нам поможет вернуться на международную арену и чемпионаты мира.

Буквально два года назад массовый отъезд наших ребят в НХЛ был невыгоден стране, а теперь, на мой взгляд, ситуация изменилась.

Яркие примеры российских звезд – Овечкин, Малкин, Кучеров, Василевский, Бучневич и многие другие.

Только представьте, что этим людям запрещают играть на чемпионате мира по прихоти в том числе таких маленьких постсоветских республик, как Латвия, Эстония, Литва и им подобным. Нельзя блокировать звезд международного уровня.

Как только в Америке поймут, что из-за отсутствия российских звезд на чемпионате мира бизнес начинает страдать, нас моментально вернут на международную арену», – сказал бывший главный тренер клубов КХЛ.

3 комментария

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Tungus85
Так нхл вообще похрену на эти ЧМ.
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Сергей Омиго
Тебе надо ехать,поднимать мордобой в нхл
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Сергей Омиго
Умного от тебя никто не ожидал
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