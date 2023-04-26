Андрей Назаров: «В режиме санкций КХЛ развивается, становится популярнее НХЛ среди массового болельщика»

Андрей Назаров считает, что КХЛ становится популярнее НХЛ среди массового болельщика.

Тренер поделился впечатлениями от серии финала Кубка Гагарина между ЦСКА и « » (3-2).

«Аншлаги в Москве, аншлаги в Казани. Великолепный хоккей со стороны обеих команд. И ЦСКА, и «Ак Барс» достойны победы, пускай победит сильнейший.

Приятно смотреть на такой высокий уровень хоккея в исполнении наших звездных хоккеистов, которые зачастую дают результат. Здорово, что растет молодежь. Благодаря финальным стадиям молодые ребята прогрессируют семимильными шагами. Более того, многие уже выходят на ведущие роли в своих клубах.

Все ждут не дождутся, где пройдет чемпионский парад Кубка Гагарина. На фоне финала плей-офф КХЛ даже ночные матчи НХЛ стали смотреть гораздо реже.

Это показывает, что в режиме наложенных на нашу страну санкций Континентальная лига развивается семимильными шагами и вызывает зрительский интерес не только в России, но и в ближнем и дальнем зарубежье.

КХЛ постепенно становится популярнее не только среди российского зрителя, но среди массового болельщика», – сказал бывший главный тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» вцепился в ЦСКА – и выжил в мясорубке. Москва пока без кубка