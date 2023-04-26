Андрей Назаров: «В режиме санкций КХЛ развивается, становится популярнее НХЛ среди массового болельщика»
Андрей Назаров считает, что КХЛ становится популярнее НХЛ среди массового болельщика.
Тренер поделился впечатлениями от серии финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом» (3-2).
«Аншлаги в Москве, аншлаги в Казани. Великолепный хоккей со стороны обеих команд. И ЦСКА, и «Ак Барс» достойны победы, пускай победит сильнейший.
Приятно смотреть на такой высокий уровень хоккея в исполнении наших звездных хоккеистов, которые зачастую дают результат. Здорово, что растет молодежь. Благодаря финальным стадиям молодые ребята прогрессируют семимильными шагами. Более того, многие уже выходят на ведущие роли в своих клубах.
Все ждут не дождутся, где пройдет чемпионский парад Кубка Гагарина. На фоне финала плей-офф КХЛ даже ночные матчи НХЛ стали смотреть гораздо реже.
Это показывает, что в режиме наложенных на нашу страну санкций Континентальная лига развивается семимильными шагами и вызывает зрительский интерес не только в России, но и в ближнем и дальнем зарубежье.
КХЛ постепенно становится популярнее НХЛ не только среди российского зрителя, но среди массового болельщика», – сказал бывший главный тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.
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Я как "Кузьмич", слежу только за отдельными мастеровитыми/выдающими красоту игроками или за необычными явлениями наподобие Ларионова.
В НХЛ же мастеровитые и красиво играют почти все команды, вышедшие в плов, разве что кроме айлендерс.
Резюмируя моё непрофессиональное впечатление - разница колоссальная.
Но Назарову, как профессионалу, явно виднее, чем мне.
В плане скоростей одно и тоже, бросилось в глаза только большее количество силовых приемов. С другой стороны выдерживал бы такую силовую борьбу тот же Григоренко играл бы в НХЛ