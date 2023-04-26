Андрей Назаров: «В режиме санкций КХЛ развивается, становится популярнее НХЛ среди массового болельщика»

Теги Ак Барс ЦСКА болельщики НХЛ Андрей Назаров КХЛ Кубок Гагарина Политика Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров считает, что КХЛ становится популярнее НХЛ среди массового болельщика.

Тренер поделился впечатлениями от серии финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом» (3-2). 

«Аншлаги в Москве, аншлаги в Казани. Великолепный хоккей со стороны обеих команд. И ЦСКА, и «Ак Барс» достойны победы, пускай победит сильнейший.

Приятно смотреть на такой высокий уровень хоккея в исполнении наших звездных хоккеистов, которые зачастую дают результат. Здорово, что растет молодежь. Благодаря финальным стадиям молодые ребята прогрессируют семимильными шагами. Более того, многие уже выходят на ведущие роли в своих клубах.

Все ждут не дождутся, где пройдет чемпионский парад Кубка Гагарина. На фоне финала плей-офф КХЛ даже ночные матчи НХЛ стали смотреть гораздо реже.

Это показывает, что в режиме наложенных на нашу страну санкций Континентальная лига развивается семимильными шагами и вызывает зрительский интерес не только в России, но и в ближнем и дальнем зарубежье.

КХЛ постепенно становится популярнее НХЛ не только среди российского зрителя, но среди массового болельщика», – сказал бывший главный тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» вцепился в ЦСКА – и выжил в мясорубке. Москва пока без кубка

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20 комментариев

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Ми Ша
🤣😂🤣
+19
-4
+15
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Sanan1908
Кто-то разве сомневался, что этот что-то другое скажет) если спросят для него и Ротенберг самый лучший тренер в истории хоккея
+15
-3
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Mephi027
Ерунда...

Я как "Кузьмич", слежу только за отдельными мастеровитыми/выдающими красоту игроками или за необычными явлениями наподобие Ларионова.

В НХЛ же мастеровитые и красиво играют почти все команды, вышедшие в плов, разве что кроме айлендерс.

Резюмируя моё непрофессиональное впечатление - разница колоссальная.

Но Назарову, как профессионалу, явно виднее, чем мне.
+6
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+5
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letsgopens87
Они реально верят в то, что несут, а значит никаких изменений к лучшему колхоз не ждет. Грустно все это.
+3
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Alexis80
Ответ Рифат
Назаров - это голова...
...но не для того, чтобы думать
+2
0
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Melnikov1968
КХЛ постепенно становится популярнее НХЛ не только среди российского зрителя, но среди массового болельщика», – сказал бывший главный тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.(с) Массовый болельщик это кто? Жители Китая, ОАЭ и Бангладеш? У большой шестёрки есть свои чемрионаты(включая НХЛ), плюс многие шведы, финны, чехи играют в НХЛ. Зачем им твой КХЛ? Все эти популистские заявления даже среди домохозяек не прокатывают.
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Александр Буркин
Ну если бы не Ротенберг и его товарищи, то да)
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alwes
А главное стабильность. В финале одни и те же команды.
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Александр Митраков
Клоунада
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Раменки за Динамо
ВкусноТочка никогда не заменит Макдоналдс, то же и в хоккее сейчас происходит.
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Антон
С чего он взял, что НХЛ стали реже смотреть? Да ещё и из-за этого. Давай уже про гений Ротенберга начинай, сработало же как-то раз.
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Dima Lopatin
Смотрел в воскресенье ЦСКА Ак Барс и потом Айлендерс Каролина.
В плане скоростей одно и тоже, бросилось в глаза только большее количество силовых приемов. С другой стороны выдерживал бы такую силовую борьбу тот же Григоренко играл бы в НХЛ
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Амфитрион
Недавно такое рёк Тихонов, теперь Назаров. А есть ли разница? Есть, первый - дедушка с усугубляющимся маразмом, второй - лизоблюд и приспособленец, первый верит в это, второй - нет.
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MachineGunKelly
бредит)))
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dm1959
Про ближнее зарубежье он подразумевает Украину?
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SerVer
КХЛ популярнее НочнаяХЛ? За такое и присесть можно.
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vvl
и бывшему тавгаю Назарову все кажется в розовом цвете.
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Bambus
Мне нравилось в КХЛ когда Саймон Сагден Яблонски избивали всех,когда команда на команду рубились,вот это был настоящий хоккей и интересно было смотреть.Все равно никто не будет давать такое зрелище как Буре,Дацюк,так хоть бейтесь.
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