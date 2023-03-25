Назаров о расширении КХЛ: «Нужен клуб в Красноярске, на Дальнем Востоке можно создать третью команду, в Питере явно напрашивается вторая»

Теги Лада Витязь Металлург Нк Андрей Назаров КХЛ Сахалинские Акулы Чемпионат.com Sports.ru - Казахстан Хоккей

Андрей Назаров считает, что количество клубов в КХЛ необходимо увеличить.

«Надо серьезно заняться насыщением хоккея в собственных городах. Нужен клуб КХЛ в Красноярске, обязательно возвращать Новокузнецк, Тольятти уже на подходе.

Посмотрите, как прогрессирует Дальний Восток. Можно там создать третий клуб, вспомните «Сахалинских Акул». В Питере явно напрашивается второй клуб в КХЛ, город с такой инфраструктурой и возможностями давно созрел для этого.

В Москве, я думаю, и так достаточно команд, тем более что рядом есть еще и подмосковный «Витязь». Вполне можно сделать хоккейный клуб под КХЛ в Калининграде, на Западе нашей большой страны.

Важно максимально насытить свой чемпионат, ресурсов, в том числе в географическом плане, хватает. В братской Беларуси тоже не помешает вторая сильная команда в КХЛ, как и в многоуважаемом Казахстане.

Откуда брать игроков? Подключать больше молодежи, делать новую систему соревнований с плей-ин, чтобы у низших команд были дополнительные шансы попасть в плей-фф. Россия – страна огромных возможностей, развиваться есть куда. Хоккейных школ, как в том же Ярославле или моем родном Челябинске, достаточно, но нужно строить еще.

Соответственно, после расширения лиги придется увеличивать количество игр, но на фоне международной изоляции это будет только в плюс. У людей будет больше возможности ходить на хоккей практически в любом регионе страны», – сказал бывший главный тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

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11 комментариев

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hett
Ответ СССР цэ европа! - скакал?
В Питере явно напрашивается второй клуб в КХЛ *** СКА Сан-Паулу ??
динамо есть
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hett
Ответ maximusdevil
Зачем вообще городу второй клуб? Ну вот в Москве несколько клубов и вечно полупустые трибуны. Но Москва огромный город еще можно понять, да и там исторически не один клуб. Кто пойдет на новодел в Питере?
динамо же есть
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Михаил Качалов
В Питере на второй клуб денег не хватит, все финансы идут лудшему Тренеру, пока что в легурярке, но может повезёт и кубок возьмёт, если всех канадцев обыграет.
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hett
Красноярск уже сейчас можно, а почему Тюмень не хочет раскошелиться на новый дворец непонятно, хотя очень богатый город
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ильхам ахметзянов
и третью команду с дальнего востока в западную конференцию...а че...пусть полетают .. не только же восточным от этого страдать...сейчас ак барс из зарубы с адмиралом выйдет никакой...и в одну калитку омску сольет а если не выйдет то адмирал омску крови попьет знатно...и потом в финале запад влегкую возьмет финал....че мелочится то....сто разговорили что олимпийку нужно делать совмещенную...а то из года в год одни и те же команды....надоело....а так глядишь северсталь салаватили металлург цска или ак барс динамо...ну разве не новизна и повышенный интерес...а так.....
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Сергей Омиго
В Волгограде даже арены нет,вот Назарова на Волгоград тренером,там все задиристые,идея хорошая,лимит в КХЛ,сделать100 лямов,тогда и молодешь заиграет,а так на слуху будут Овечкин да Радулов,о еще Ротенберг,кудаж без него
0
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maximusdevil
Зачем вообще городу второй клуб? Ну вот в Москве несколько клубов и вечно полупустые трибуны. Но Москва огромный город еще можно понять, да и там исторически не один клуб. Кто пойдет на новодел в Питере?
+1
-2
-1
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Satyr_Diaz
Не ожидал от Назарова что то адекватное услышать. Красноярск давно напрашивается. Да и Сахалин тоже потянет
+4
0
+4
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СССР цэ европа! - скакал?
В Питере явно напрашивается второй клуб в КХЛ
***
СКА Сан-Паулу ??
0
-2
-2
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Назар Игорь
Не надо в Питере второй команды, традиция "один город -один клуб" работает в футболе, хоккее, баскетболе, волейболе. И хорошо работает, везде в лидерах.
+1
-2
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Михаил Хромаков
в Питере второй не будет, знаем уже по футболу
+3
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