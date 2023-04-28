Панарин переведен в 3-е звено «Рейнджерс». Форвард набрал «минус 3» в 5-м матче с «Нью-Джерси»

Артемий Панарин переведен в третье звено «Рейнджерс».

Российский нападающий тренировался в третьем сочетании на следующий день после поражения от « » (0:4) в пятом матче, в котором не набрал очков и получил полезность «минус 3».

Партнерами россиянина по третьему звену стали и .

Панарин играл в пятом матче с «Дэвилс» во второй тройке с Винсентом Трочеком и Владимиром Тарасенко. Сейчас в это звено перевели Алексиса Лафреньера и Патрика Кэйна.

Тарасенко поднялся в первое сочетание к Крису Крайдеру и Мике Зибанежаду.

Панарин набрал 2 (0+2) очка в шести играх текущего плей-офф.

Кажется, «Рейнджерс» заглохли. Нет нападения в равных составах, а большинство пропало