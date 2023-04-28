Панарин переведен в 3-е звено «Рейнджерс». Форвард набрал «минус 3» в 5-м матче с «Нью-Джерси»

Теги Нью-Джерси Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Артемий Панарин Филип Хитил Каапо Какко Хоккей

Артемий Панарин переведен в третье звено «Рейнджерс».

Российский нападающий тренировался в третьем сочетании на следующий день после поражения от «Нью-Джерси» (0:4) в пятом матче, в котором Артемий Панарин не набрал очков и получил полезность «минус 3».

Партнерами россиянина по третьему звену стали Филип Хитил и Каапо Какко.

Панарин играл в пятом матче с «Дэвилс» во второй тройке с Винсентом Трочеком и Владимиром Тарасенко. Сейчас в это звено перевели Алексиса Лафреньера и Патрика Кэйна.

Тарасенко поднялся в первое сочетание к Крису Крайдеру и Мике Зибанежаду.

Панарин набрал 2 (0+2) очка в шести играх текущего плей-офф.

Кажется, «Рейнджерс» заглохли. Нет нападения в равных составах, а большинство пропало

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18 комментариев

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Darkhan Darkhan
да нормально, в play off звено это всего лишь цифры, тренер ищет варианты
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гилберт
Ответ Darkhan Darkhan
да нормально, в play off звено это всего лишь цифры, тренер ищет варианты
Это не нормально. Это шоковая терапия, как единственный шанс спастись. Тренер просто молодчик.
+7
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JuVero
Ответ Адепт Суперлиги
Панарин, конечно, игрок топовый, но его импотенция в плэй-офф разочаровывает. Ему бы в Аризону с такой игрой, или Коламбус. В пару к Джонни Годро, как раз идеально.
топовые игроки решают везде, а Панарин хороший хоккеист и только.
+5
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+4
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ЧакЧак
мартышка и очки
+2
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Адепт Суперлиги
Панарин, конечно, игрок топовый, но его импотенция в плэй-офф разочаровывает. Ему бы в Аризону с такой игрой, или Коламбус. В пару к Джонни Годро, как раз идеально.
+3
-1
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Maxim Shumov
Тема второй год показывает, что может только в регулярку. Или тут другое?))
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The next One
Ответ Адепт Суперлиги
Панарин, конечно, игрок топовый, но его импотенция в плэй-офф разочаровывает. Ему бы в Аризону с такой игрой, или Коламбус. В пару к Джонни Годро, как раз идеально.
Да там у тренера сплошная импотенция.
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dosatuy
11 лямов в третье звено
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snipe
Ну все, ребята, в отпуск!!!
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Кино Музыка
К этому шло.
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Вячеслав Пустохин
Люблю Панарина как игрока, безумно уважаю как человека.... Но чем дальше - тем больше вопросов к его игре, увы.
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DevilsFan
Похоже, тренер просто пытается наугад найти сочетания, которые заиграют. Все играют ужасно. Лафреньер во второе звено? Его вообще не видно, ни одного очка не набрал.
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Фанат Ференцвароша
Ещё Тарасенко перевести в 4 звено с 5 минутами на льду и Рейнджерс выиграют чашку)))
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VILL
Ответ dosatuy
11 лямов в третье звено
Одиннадцатьпятьсот
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крок 58
Ответ Варлампий Варлампий
отправляйте этого ваню уже обратно, загостился, заигрался
В витязь? С чего начинали..))
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Пенс
Ответ Maxim Shumov
Тема второй год показывает, что может только в регулярку. Или тут другое?))
разумеется другое. Паспорт другой.
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