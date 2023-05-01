Есмантович о Федорове: «Сечин сказал: «У нас есть готовый тренер. Давайте доверим ему вперед». Такие люди принимают сложные решения. Оказался абсолютно прав»
Игорь Есмантович рассказал о решении Игоря Сечина назначить Сергея Федорова на пост главного тренера ЦСКА.
ЦСКА выиграл два Кубка Гагарина подряд под руководством Федорова.
– Вас раздражали появлявшиеся по ходу плей-офф слухи, что Сергея Федорова зовут в НХЛ то «Детройт», то «Коламбус»?
– Да вообще не раздражало. Я знаю Серегу хорошо.
Есть разные силы, которые хотели внести в наши ряды, в нашу команду разлад или какой-нибудь клин, поэтому мы не реагируем. Мы все профессиональные люди.
– Но если вдруг реально позовут за океан, отпустите его туда?
– Ой, это вопрос к Сергею.
– Не удавалось с вами обсудить этот момент, когда Федорова назначали главным тренером. Но как принималось это решение? Тогда это казалось очень неочевидным шагом.
– Игорь Иванович Сечин принял это решение.
Когда было принято решение закончить контракт с Никитиным, начали обсуждать кандидатуру тренеров, и Игорь Иванович на правах председателя совета сказал: «А у нас есть готовый тренер. Давайте доверим ему вперед».
– А он как-то объяснял идею? Это была просто интуиция или еще какие-то аргументы приводились? Все-таки у Федорова не было тренерского опыта за исключением того, что он иногда участвовал в тренировках с командой.
– Во-первых, это интуиция. Во-вторых, у Сергея не было тренерского опыта, а опыт работы руководителем клуба у него уже был.
Он был до этого спортивным менеджером. Так сказать, пощупал, поработал, когда он до меня занимался этим делом.
Поэтому Игорь Иванович все взвесил и принял такое решение. Такие люди принимают сложные решения, поверьте.
– И неочевидные, как тогда казалось.
– Вот. И оказался абсолютно прав, – сказал президент ЦСКА.
Не удивлюсь что скоро его позовут в НХЛ.
В любом случае удачи Серёги...
мало кто из тренеров так сильно начинал.
доверили и сполна отработал. на все 200%.
наблюдать за его дальнейшей работой будет очень интересно.