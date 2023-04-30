Сергей Федоров: «Большое спасибо Сечину за поддержку. За науку, мудрость и особенно – за время. Он очень занятой человек»

Сергей Федоров поблагодарил Игоря Сечина после финала Кубка Гагарина.

ЦСКА обыграл «Ак Барс» со счетом 4-3 в финальной серии плей-офф .

– Спасибо за поддержку нашим уважаемым ветеранам.

В наблюдательный совет входят такие люди, как Борис Петрович Михайлов, Владислав Александрович Третьяк и другие.

Большое спасибо за поддержку Игорю Ивановичу Сечину. За науку, за мудрость и особенно – за его время, потому что он очень занятой человек.

Он перевернул всю мою карьеру, дал мне шанс стать тренером такого великого клуба, как ЦСКА.

– Что было самым сложным в этой победе?

– Все сложно. Мы три раунда сыграли по 7 матчей. Я благодарен ребятам, что они полностью отдались, выложились и выиграли, – сказал главный тренер .