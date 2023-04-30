Сергей Федоров: «Большое спасибо Сечину за поддержку. За науку, мудрость и особенно – за время. Он очень занятой человек»

Теги ЦСКА Владислав Третьяк Сергей Федоров Борис Михайлов КХЛ Кубок Гагарина Игорь Сечин Хоккей

Сергей Федоров поблагодарил Игоря Сечина после финала Кубка Гагарина.

ЦСКА обыграл «Ак Барс» со счетом 4-3 в финальной серии плей-офф КХЛ.

– Спасибо за поддержку нашим уважаемым ветеранам.

В наблюдательный совет входят такие люди, как Борис Петрович Михайлов, Владислав Александрович Третьяк и другие.

Большое спасибо за поддержку Игорю Ивановичу Сечину. За науку, за мудрость и особенно – за его время, потому что он очень занятой человек.

Он перевернул всю мою карьеру, дал мне шанс стать тренером такого великого клуба, как ЦСКА.

– Что было самым сложным в этой победе?

– Все сложно. Мы три раунда сыграли по 7 матчей. Я благодарен ребятам, что они полностью отдались, выложились и выиграли, – сказал главный тренер ЦСКА.

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7 комментариев

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nmnackjbxkasbk
(...) и Сечин великий наш путь озарил
+4
-1
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Max Hi-Fi
Прошла зима, настало лето, -
Спасибо партии за это!

Подлизнул смачно однако...
+2
0
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SEAL
Серёжа забыл поблагодарить за бюджет клуба!
+2
-1
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Персональные данные Номер 67327384
You’re a Sechin, I’m a man
This is more than just a game
I can make you feel so right
Be my lady of the night
0
0
0
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nmnackjbxkasbk
Ответ Max Hi-Fi
Прошла зима, настало лето, - Спасибо партии за это! Подлизнул смачно однако...
спасибо Сечину за это!
0
0
0
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