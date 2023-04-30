СКА и Гусев договорились о расторжении контракта. Ротенберг подтвердил

Никита Гусев покинул СКА.

О расторжении соглашения с хоккеистом сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«СКА и договорились о расторжении контракта. Это далеко не самое простое решение, но мы верим, что верное для всех.

Никита Гусев останется важной частью истории СКА. Вместе мы завоевали Кубок Гагарина в 2017 году, выиграли золото на Олимпиаде в Пхенчхане.

На протяжении долгих лет Гусев помогал армейцам одерживать победы, стал лучшим бомбардиром за всю историю клуба, но и СКА помог Никите полностью раскрыть свой потенциал.

Именно в Петербурге в него полностью поверили и помогли стать тем Гусевым, которого все знают сегодня.

Однако время неумолимо движется вперед, меняется хоккей, повышаются требования к игрокам.

Мы расстаемся с Никитой на хорошей ноте – в этом сезоне ему удалось побить клубный рекорд по количеству набранных очков, а команда завоевала Кубок Континента.

В Петербурге всегда будут с уважением и теплотой относиться к Никите Гусеву. Желаю ему успешного продолжения карьеры!» – написал Ротенберг.

Нападающий пропустил три последних матча СКА в серии против ЦСКА. Сообщалось, что отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».

Гусев провел 37 игр в регулярном чемпионате-2022/23 и набрал 49 (23+26) баллов.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 13 матчей, отметившись 12 (5+7) очками.