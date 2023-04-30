СКА и Гусев договорились о расторжении контракта. Ротенберг подтвердил

Теги СКА переходы КХЛ Никита Гусев Роман Ротенберг Хоккей

Никита Гусев покинул СКА.

О расторжении соглашения с хоккеистом сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«СКА и Никита Гусев договорились о расторжении контракта. Это далеко не самое простое решение, но мы верим, что верное для всех.

Никита Гусев останется важной частью истории СКА. Вместе мы завоевали Кубок Гагарина в 2017 году, выиграли золото на Олимпиаде в Пхенчхане.

На протяжении долгих лет Гусев помогал армейцам одерживать победы, стал лучшим бомбардиром за всю историю клуба, но и СКА помог Никите полностью раскрыть свой потенциал.

Именно в Петербурге в него полностью поверили и помогли стать тем Гусевым, которого все знают сегодня.

Однако время неумолимо движется вперед, меняется хоккей, повышаются требования к игрокам.

Мы расстаемся с Никитой на хорошей ноте – в этом сезоне ему удалось побить клубный рекорд по количеству набранных очков, а команда завоевала Кубок Континента.

В Петербурге всегда будут с уважением и теплотой относиться к Никите Гусеву. Желаю ему успешного продолжения карьеры!» – написал Ротенберг.

Нападающий пропустил три последних матча СКА в серии против ЦСКА. Сообщалось, что отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».

Гусев провел 37 игр в регулярном чемпионате-2022/23 и набрал 49 (23+26) баллов.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 13 матчей, отметившись 12 (5+7) очками.

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18 комментариев

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Anton Kurkin
ахахах зависимость употребления пива)))) я был бы в вечном бане)))
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Volgogradets
Йозе 🤡
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Promertez
Отстранили в самый важный момент. А теперь по-хорошему расстались. Закрой сезон и разгоняй хоть всю команду. Одного из лучших оставил в раздевалке. Теперь радуется кубку Континента
+10
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Макс Крыл
У каждого второго есть зависимость от пива в этой стране, но далеко не каждый с пивасом в руке кладет по 23 гола в регулярке КХЛ.
+8
-2
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Donotbother
"Однако время неумолимо движется вперед, меняется хоккей, повышаются требования к игрокам.

Мы расстаемся с Никитой на хорошей ноте – в этом сезоне ему удалось побить клубный рекорд по количеству набранных очков"

В первом предложении он намекает, что Гусев перестал соответствовать повысившимся требованиям, а в следующем - о новом клубном рекорде в исполнении Никиты) разбирается в логике!
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Олег
Просто я думаю что Гусев, не захотел быть частью
гениальной СИСТЕМЫ Ротенберга. 😅
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Сергей Галынский
Мир.Май.Труд. Добавил перспективнейший финский специалист
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fcsmldream
вот бы в зените появился такой же йозе🙏
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Турку Финляндия*
Гусева надо ехать в Германию или Чехию
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fcsmldream
погодите, а как же обменять гусева? или потолок ничего не значит у нас
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ottomann
На Гусева спрос будет и большой, таких мастеров в КХЛ единицы
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avcgloronalduMU
зависимость от власти, но от пива?))
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Bulat89
Хотелось бы,что многие подумали,когда идут в СКА за деньгами...
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Russ Ivan
Такими игроками в КХЛ не разбрасываются, но Йозе это недоступно...
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Rialto 82
Стал лучшим бомбардиром клуба и выставили из клуба, м-да....
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Лунев спасет
Гусь нулевой
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Rialto 82
Ответ Bulat89
Хотелось бы,что многие подумали,когда идут в СКА за деньгами...
К сожалению деньги затуманивают разум, все думают, что с ними подобного не случится.
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Rialto 82
Ответ Russ Ivan
Такими игроками в КХЛ не разбрасываются, но Йозе это недоступно...
Он ещё пачку купит
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