Андрей Сафронов: «СКА поступил правильно, отправив Гусева в запас – банально не тянул с ЦСКА. Команда Ротенберга работает в интересах всего отечественного хоккея»

Теги Металлург Мг ЦСКА СКА Андрей Сафронов КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Андрей Сафронов заявил, что СКА правильно отправил Никиту Гусева в запас.

«Штаб СКА поступил правильно, отправив его в запас. Я как нейтральный наблюдатель видел: против ЦСКА игрок банально не тянул.

Не знаю, нарушал Гусев режим или нет. Но если брать его эффективность в регулярке за 100 процентов, то в сериях с Минском и Нижним нападающий играл на 50-60 процентов.

А к финалу конференции осталось 20 процентов настоящего Гусева. Почему тренер должен терпеть? Какой был бы пример для команды, если одному позволяется больше, чем остальным?

Давайте вспомним про того же Мозякина. «Магнитка» в середине 2010-х выдала два великолепных плей-офф, взяла два Кубка Гагарина. В том числе благодаря своим звtздам. Но мало кто помнит, что эти звезды не каждый год отличались профессиональным отношением к делу.

Вспомните, как они опозорились в 2015-м. Когда в статусе чемпиона вылетели во втором раунде от чернорабочей «Сибири», проиграли серию 1-4. Да весь хоккейный мир тогда знал, почему это произошло! Потому что лидеры на протяжении того сезона тоже испытывали проблемы со спортивным режимом.

И в плей-офф просто не тянули, как не тянул этой весной Гусев. Может, если бы в «Магнитке» восемь лет назад проявили решимость и повоспитывали своих звезд, результат был бы лучше, чем вылет во втором раунде?

В регулярке и в плей-офф результат для Питера делал далеко не один Гусев? В том-то и дело. СКА стал синонимом доверия к молодым игрокам.

Мы должны дружно поблагодарить питерский клуб за такую кадровую политику. Потому что команда Романа Ротенберга работает в интересах всего отечественного хоккея.

Дает одаренным молодым хоккеистам путевку в жизнь, развивает их, воспитывает. Строит вертикаль, не жалеют сил на тренерскую работу, делают много хорошего для всей отрасли. Такая стратегия вызывает уважение.

Если нашему хоккею не хватает мастеров высшего класса – их нужно выращивать. Так этим в Питере и занимаются. Посмотрите, как в прошедшем сезоне выросли Никишин, Бардаков, Глотов, Хуснутдинов. Как прибавил вратарь Николаев.

Сколько игроков получили бесценную практику игры на высшем уровне, в том числе и в плей-офф. В следующем сезоне они сделают еще несколько широких шагов вперед.

И наш хоккей от этого только выиграет. Чемпионату России нужны звёзды, чьи глаза в финале конференции будут гореть ярче, чем у Гусева», – сказал бывший директор московского «Динамо».

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5 комментариев

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ygcn5c2ty9
ну клоун просто. Как такое можно говорить в отношении такого игрока, я не понимаю
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+6
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Костя Кот
какое позорное лецимерие
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Олег
Почитай комментарии 🤡 . Ещё не надоело
пургу нести. Это просто СИСТЕМА Романа Борисовича не сработала....Вот весь #### до копейки...
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вован63
Ещё один жопализ нарисовался, почему никто не говорит что главный тренер не справился со своей работой, кстати второй сезон, стех пор как Рома стал лезть в тренеровочный процесс ска ничего не выиграл, все смеются над этим только сказать никто не может.
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karlsson27
О правильности решения можно говорить, когда оно приносит результат! А так финский гражданин опростоволосился
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