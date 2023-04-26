Аскольд Запашный о том, похож ли Радулов на маленького львенка: «Я бы не стал так говорить, это неуважительно. Он настоящий лев! Мужик!»

Дрессировщик Аскольд Запашный считает, что ЦСКА сильнее «Ак Барса».

Народный артист России поделился впечатлениями от пятого матча серии финала Кубка Гагарина.

«Ак Барс» обыграл ЦСКА (2:1), сократив отставание в серии – 2-3.

– Вы специально поехали в Казань поболеть за армейцев?

– Совершенно верно, пробили выезд всей семьей. Смотрю хоккей и очень волнуюсь. У меня руки мокрые! На самом деле, когда все впритык, то переживаешь как сумасшедший. У меня в жизни было много всего. Но все равно теперь волнуюсь как мальчишка.

– Кто страшнее – тигры или фанаты?

– Фанаты вообще не страшные. Они классные!

– А ведь вы могли в VIP-ложе сидеть.

– Я раньше сидел. Но понял, что болеть нужно вместе со своими ребятами.

– Какое у вас мнение по противостоянию ЦСКА и «Ак Барса»?

– Я бы не сказал, что идет равная борьба. ЦСКА сильнее, но немного не дает себе свободы в плане ощущения превосходства. И как будто расслабляется в какие-то моменты. Но по моему впечатлению, ЦСКА сильнее в разы. А когда пацаны собираются и дают драйва, то игра выходит абсолютно на другой уровень.

– Самый яростный игрок среди двух команд – Александр Радулов. Он похож на маленького львенка?

– Я бы не стал так говорить, это неуважительно по отношению к Александру. Какой же он маленький львенок? Настоящий лев! Мужик! Красавец!

– Но как его укротить? Скажите как дрессировщик. Как сдержать такого хищника?

– Нужно хорошо понимать его, без этого никак. Вообще работа с хищными животными – это уважение и понимание. А дальше уже – стратегические моменты, – сказал Запашный.