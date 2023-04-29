Матчи Кубка Гагарина посетили 729 876 зрителей. Это рекорд турнира

Матчи Кубка Гагарина посетило рекордное количество зрителей.

Общая посещаемость игр плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в текущем сезоне составила 729 876 зрителей. Это новый рекорд суммарной посещаемости в истории Кубка Гагарина.

Средняя посещаемость составила 8 389 зрителей – это третий результат в истории плей-офф КХЛ.

На отрезке со второго раунда до финальной серии матчи Кубка Гагарина посетили 362 177 зрителей (в среднем – 9 286). Это самые высокие показатели в истории КХЛ.