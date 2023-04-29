Матчи Кубка Гагарина посетили 729 876 зрителей. Это рекорд турнира

Теги болельщики КХЛ рекорды Кубок Гагарина Хоккей

Матчи Кубка Гагарина посетило рекордное количество зрителей.

Общая посещаемость игр плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в текущем сезоне составила 729 876 зрителей. Это новый рекорд суммарной посещаемости в истории Кубка Гагарина.

Средняя посещаемость составила 8 389 зрителей – это третий результат в истории плей-офф КХЛ.

На отрезке со второго раунда до финальной серии матчи Кубка Гагарина посетили 362 177 зрителей (в среднем – 9 286). Это самые высокие показатели в истории КХЛ.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Огюст
Плей -оф в целом был очень интересен и не предсказуем по результатам в этом году ! Матчи были упорны- правда большего ждал от Торпедо в игре со Ска !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильшат Ильшатов
ждите фан айди
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alex_tankist_nagibator_2010_super
Ответ Ильшат Ильшатов
ждите фан айди
ок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий