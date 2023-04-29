ЦСКА проводит 27-й матч в этом Кубке Гагарина. Это рекорд для одного розыгрыша плей-офф

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ЦСКА установил рекорд по количеству матчей в одном розыгрыше плей-офф.

Команда Сергея Федорова играет с «Ак Барсом» в седьмой игре финала Кубка Гагарина (0:0, первый период). 

Армейцы проводят 27-й матч в текущем розыгрыше плей-офф. Это рекордный показатель для Кубка Гагарина.

Предыдущий рекорд принадлежал «Трактору» – в Кубке Гагарина-2013 челябинский клуб провел 25 матчей. Рекорд по количеству игр в плей-офф для команды, ставшей обладателем Кубка Гагарина, принадлежит «Авангарду» – 24 матча в Кубке Гагарина-2021.

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