Спекулянты за 25 тысяч рублей продают билеты на матч «Ак Барс» – ЦСКА. Один болельщик купил билет за 16 тысяч, очередь в Казани начали занимать через 30 минут после 6-й игры

Фанаты «Ак Барса» всю ночь занимали очереди, чтобы попасть на решающий матч Кубка Гагарина.

29 апреля «Ак Барс» и ЦСКА проведут седьмую игру в финале КХЛ.

Как пишет «Бизнес Online», через полчаса после завершения шестой игры, в которой «Ак Барс» победил 3:0 и перевел серию в седьмой матч, стали появляться первые желающие купить билеты – они всю ночь провели у касс «Татнефть Арены».

Другие начали подходить к кассам к арене в районе семи утра – кассы открывались в 11 часов.

Те болельщики, которым удалось прибрести билет, рассказали, что купили их за 5-6 тысяч рублей.

Как отметил один из болельщиков, он приобрел билет за 16 тысяч рублей.

Позже стало известно, что на сайтах для бесплатных объявлений появились предложения от спекулянтов с продажей билетов на решающий матч финала.

В нескольких из объявлений предлагается приобрести билеты за 25 тысяч рублей.