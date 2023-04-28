Спекулянты за 25 тысяч рублей продают билеты на матч «Ак Барс» – ЦСКА. Один болельщик купил билет за 16 тысяч, очередь в Казани начали занимать через 30 минут после 6-й игры
Фанаты «Ак Барса» всю ночь занимали очереди, чтобы попасть на решающий матч Кубка Гагарина.
29 апреля «Ак Барс» и ЦСКА проведут седьмую игру в финале КХЛ.
Как пишет «Бизнес Online», через полчаса после завершения шестой игры, в которой «Ак Барс» победил 3:0 и перевел серию в седьмой матч, стали появляться первые желающие купить билеты – они всю ночь провели у касс «Татнефть Арены».
Другие начали подходить к кассам к арене в районе семи утра – кассы открывались в 11 часов.
Те болельщики, которым удалось прибрести билет, рассказали, что купили их за 5-6 тысяч рублей.
Как отметил один из болельщиков, он приобрел билет за 16 тысяч рублей.
Позже стало известно, что на сайтах для бесплатных объявлений появились предложения от спекулянтов с продажей билетов на решающий матч финала.
В нескольких из объявлений предлагается приобрести билеты за 25 тысяч рублей.
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