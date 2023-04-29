Экс-арбитр Зайцев о судействе в 90-х: «Бардак был во всей стране, не только в хоккее. Другая работа была основным источником дохода при бешеных задержках зарплат»

Бывший арбитр Александр Зайцев рассказал о проблемах в российском судействе в 1990-е годы.

«Знаете, бардак в то время ведь был не только в судействе и хоккее, но и во всей стране, поэтому они шли рука об руку. Вот и в ФХР тогда был бардак, она же существовала в рамках той же страны.

Многие не понимали, что происходит, как быть в такой ситуации. Но с годами наш чемпионат становился все более ровным, поэтому и судейство становилось, скажем так, более понятным. И в целом более-менее порядок наступил еще до появления в 2007 году, во времена Суперлиги.

На мой взгляд, ключевую роль в этом сыграл переход на профессиональные рельсы. Что имею в виду? Ну, вот смотрите, в 1990-е годы арбитры не только судили матчи, но и где-то работали, причем эта работа являлась основным источником дохода, если о нем можно было вообще говорить в то время при тех бешеных задержках заработных плат. Поэтому на матчи отпрашивались с основной работы и уезжали на какое-то время.

Но постепенно интенсивность таких отъездов увеличивалась, и на людей, по понятным причинам, начинали косо смотреть. Не говоря уже о том, что найти такую работу, с которой можно постоянно отпрашиваться, тоже было непросто. В то же время оплата судейства постепенно росла, и в какой-то момент судьи стали понимать, что этим уже можно зарабатывать достаточно, чтобы не работать где-то еще.

То есть, денег, заработанных во время сезона, стало хватать на весь год. У меня, по крайней мере, было именно так. Случилось это где-то в конце 1990-х – начале 2000-х. Понятно, что у кого-то из ребят был бизнес, который они старались сохранить, но ведь большая часть судей трудилась в 1990-е, условно, обычными работягами. Поэтому понятно, что им было интересно уйти от этого и посвятить себя судейству. На мой взгляд, именно это сыграло ключевую роль», – сказал .