Овечкин хотел бы вновь сыграть в тонированном визоре: «В НФЛ их до сих пор используют. Нужно смотреть на шайбу, а не в глаза сопернику»

Александр Овечкин хотел бы вновь сыграть в тонированном визоре.

Капитан «Вашингтона » провел в нем дебютный сезон в НХЛ, но лига запретила его использование перед началом регулярки-2006/07.

Сообщалось, что вратарь Мартин Бродер пожаловался руководству НХЛ, что не видит глаза нападающего при броске, и это дает тому несправедливое преимущество.

«Безусловно, хотел бы. Почему бы и нет? В НФЛ (главная лига по американскому футболу – Спортс’‘) до сих пор используют тонированные визоры. Никто не смотрит игрокам в глаза, верно? Все смотрят, где мяч, всем все равно.

Нужно смотреть на шайбу, а не в глаза сопернику», – сказал нападающий «Кэпиталс» Александр Овечкин .

