  • «Лос-Анджелес» и Кемпе приостановили переговоры о новом контракте. Стороны не близки к сделке (The Fourth Period)
«Лос-Анджелес» и Кемпе приостановили переговоры о новом контракте. Стороны не близки к сделке (The Fourth Period)

«Лос-Анджелес» и Адриан Кемпе приостановили переговоры о новом контракте.

Действующий контракт 29-летнего форварда со средней годовой зарплатой 5,5 млн долларов заканчивается 30 июня 2026 года.

В прошлом сезоне Кемпе набрал 83 (39+44) очка за 87 матчей с учетом плей-офф, в этом – 5+10 в 12 играх регулярки.

«Стороны приостановили диалог и должны были продолжить его в конце октября, но этого так и не произошло. Для меня это большая загадка. Нет сомнений, что Кемпе хочет остаться, а «Лос-Анджелес» – продлить его.

Думаю, что речь шла о зарплате около 11 млн долларов за сезон, если обсуждался максимальный срок соглашения (8 лет).

Тем не менее, не все так мрачно. Они не ругались и не бросали трубку. Стороны далеки от сделки, но они могут созвониться в любой момент. Это хороший знак, каналы связи все еще открыты», – заявил инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта.

Генменеджер «Лос-Анджелеса» о Кемпе: «Продлить с ним контракт – главный приоритет. Адриан – настоящий снайпер, универсальный и ценный игрок»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
