Вячеслав Быков: «Важно оставить «Барыс» в КХЛ, так как Казахстан – стратегический партнер России. Там всегда была сильная хоккейная школа»

Вячеслав Быков заявил, что необходимо оставить «Барыс» в КХЛ.

Клуб из Казахстана занимает седьмое место в Восточной конференции FONBET чемпионата КХЛ, набрав 19 очков за 21 матч.

«Барыс » важно оставить в КХЛ, так как страна, которую он представляет, является стратегическим партнером России. В Казахстане всегда была сильная хоккейная школа, пусть и сейчас она переживает не лучшие времена.

Я допускаю, что «Барыс» попадет в плей-офф и пройдет в нем первую стадию, для этого есть все предпосылки», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков .