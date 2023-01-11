Гендиректор «Зенита» о 1-й части сезона: «К судейству было много вопросов. А ведь есть положительный опыт КХЛ, который остается невостребованным»

оценил работу судей в первой части сезона.

– Устраивает ли работа судей? ВАР?

– К сожалению, к судейству было много вопросов. А ведь есть положительный опыт организации и развития судейства в , который остается невостребованным.

ВАР без офсайдных линий не может полноценно выполнять свое предназначение. Похоже, что нам придется ждать возвращения линий до следующего сезона, – сказал генеральный директор « » и бывший президент КХЛ.