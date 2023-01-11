Гендиректор «Зенита» о 1-й части сезона: «К судейству было много вопросов. А ведь есть положительный опыт КХЛ, который остается невостребованным»
Александр Медведев оценил работу судей в первой части сезона.
– Устраивает ли работа судей? ВАР?
– К сожалению, к судейству было много вопросов. А ведь есть положительный опыт организации и развития судейства в КХЛ, который остается невостребованным.
ВАР без офсайдных линий не может полноценно выполнять свое предназначение. Похоже, что нам придется ждать возвращения линий до следующего сезона, – сказал генеральный директор «Зенита» и бывший президент КХЛ.
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