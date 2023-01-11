Гендиректор «Зенита» о 1-й части сезона: «К судейству было много вопросов. А ведь есть положительный опыт КХЛ, который остается невостребованным»

Теги Зенит судьи премьер-лига Россия судьи Александр Медведев КХЛ видеоповторы Спорт-Экспресс Футбол

Александр Медведев оценил работу судей в первой части сезона. 

– Устраивает ли работа судей? ВАР?

– К сожалению, к судейству было много вопросов. А ведь есть положительный опыт организации и развития судейства в КХЛ, который остается невостребованным.

ВАР без офсайдных линий не может полноценно выполнять свое предназначение. Похоже, что нам придется ждать возвращения линий до следующего сезона, – сказал генеральный директор «Зенита» и бывший президент КХЛ.

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6 комментариев

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Winterburn
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Ответ Burel
что его не устраивает. Что зенит играет 14 на 11 вместо 16 на 11
Зенитовская атака настолько хороша, что у спартачей аж в глазах двоится))
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Никому_никабельный
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Ответ Burel
что его не устраивает. Что зенит играет 14 на 11 вместо 16 на 11
Очковый отрыв от второго места маленький
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Pelerin
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Бедный Зенит под гнётом дюковщины ))
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Дмитрий9779
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Зачем опыт КХЛ,есть же опыт Спартака,надо с арбитрами "чайку попить"🤣
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Дмитрий9779
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Сейчас нам Бирька расскажет что "все знают" но не приведет ни одного примера как обычно,но я рад,что таких как он Газпром глубоко задел😁
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Burel
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что его не устраивает. Что зенит играет 14 на 11 вместо 16 на 11
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