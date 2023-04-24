Экс-арбитр Зайцев об обсуждении улучшения судейства в КХЛ: «Ротенберг, возможно, стал одним из инициаторов. Он не раз отмечал, что его игроков «сломали» соперники»

Александр Зайцев считает, что Роман Ротенберг мог быть инициатором улучшения судейства в КХЛ.

Ранее стало известно о создании рабочей группы по теме судейства. Бывший глава ИИХФ Рене Фазель принимает участие в процессе.

«Возможно, одним из инициаторов такого решения стал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Вспомните, что на пресс-конференциях он не раз отмечал, что многих его игроков «сломали» соперники, а судьи не отреагировали должным образом.

То, что тренер заботится о своих хоккеистах – это вообще нормально, но тут главное не перегибать палку», – сказал бывший арбитр.