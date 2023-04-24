Экс-арбитр Зайцев об обсуждении улучшения судейства в КХЛ: «Ротенберг, возможно, стал одним из инициаторов. Он не раз отмечал, что его игроков «сломали» соперники»

Теги СКА судьи КХЛ Александр Зайцев Роман Ротенберг Хоккей

Александр Зайцев считает, что Роман Ротенберг мог быть инициатором улучшения судейства в КХЛ.

Ранее стало известно о создании рабочей группы по теме судейства. Бывший глава ИИХФ Рене Фазель принимает участие в процессе.

«Возможно, одним из инициаторов такого решения стал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Вспомните, что на пресс-конференциях он не раз отмечал, что многих его игроков «сломали» соперники, а судьи не отреагировали должным образом.

То, что тренер заботится о своих хоккеистах – это вообще нормально, но тут главное не перегибать палку», – сказал бывший арбитр.

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