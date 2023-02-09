Главный арбитр КХЛ о видеоповторах на кубах арен: «Это инициатива судей. Не ждем серьезных происшествий»

Главный арбитр высказался о введении видеоповторов на кубах арен лиги.

– Почему в этом сезоне разрешили на стадионах повторы удалений и моментов, связанных с запросами тренеров?

– Это была инициатива судей. Существовавший ранее порядок ущемлял интересы находящихся на трибунах болельщиков. Телезрители повторы видят. А те, кто пришел на стадион – нет.

Нам кажется правильным дать людям возможность оценить ситуацию, увидеть ее с разных ракурсов. Тем более порой просмотр занимает несколько минут. Но пока этот эксперимент проводим только в регулярном чемпионате. Все-таки в плей-офф градус накала и напряжения выше. Посмотрим, как все пройдет.

Впрочем, мы уверены в успехе. Потому что среднестатистический хоккейный болельщик образован и культурен. Не ждем, что разрешение на повторы приведет к каким-то серьезным происшествиям, – сказал .