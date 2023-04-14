Экс-судья Зайцев о неудалении Дыняка в овертайме перед голом «Ак Барса»: «Уровень дозволенного повышается в плей-офф. Арбитры стараются не вмешиваться»

Экс-судья Александр Зайцев оценил спорные моменты в серии «Ак Барса» и «Авангарда».

«Нарушение у Сведберга [в третьем матче], скорее всего, было, это не ошибка судей, но через экран телевизора оно смотрелось очень слабо. Чтобы принять такое решение, нужно все же находиться на льду и видеть все, что предшествовало моменту.

Что касается гола Чистякова [в пятом матче], то на повторе было видно, что шайба перед ним покинула зону казанцев. Решение судей снова было верным.

Ну, а по эпизоду с решающим голом «Ак Барса» все вообще просто – в плей-офф уровень дозволенного игрокам повышается, тем более, если речь идет об овертаймах.

Судьи стараются лишний раз не вмешиваться, дают разобраться в равных составах.

Понятно, что в регулярке многое из того, что происходит на льду, свистелось бы, но в плей-офф совсем другой хоккей.

Арбитры удаляют только за железобетонные удаления, когда нанесена травма, допущена неадекватная грубость или нарушение уж слишком явное. И все это прекрасно понимают, и тренеры с игроками в том числе», – сказал бывший арбитр.