Экс-арбитр Зайцев: «Фазель может быть полезен в переговорах с ИИХФ, международных вопросах. А чем он поможет в судействе? Не понимаю»

Теги ФХР ИИХФ судьи Рене Фазель КХЛ Александр Зайцев Политика Хоккей

Бывший арбитр Александр Зайцев не понимает, как Рене Фазель может помочь КХЛ с судейством.

Ранее возможное сотрудничество с экс-президентом ИИХФ в плане судейства анонсировал президент КХЛ Алексей Морозов. 

«Думаю, что наиболее полезен для нас Фазель может быть при работе с федерациями других стран, в международных вопросах. Вот там и нужна его дипломатия. А чем он может помочь в судействе? Лично я не понимаю.

В лучшем случае рассказать о каких-то общих вопросах, которые и так все знают. А тонкости он вряд ли сможет объяснить, как и не сможет подбодрить судью «Давай-давай» или поделиться опытом.

Судил Рене еще тогда, когда было два главных арбитра, но без лайнсменов. Из-за этого возникало много скандалов, потому что один давал удаление, а другой разводил руки в стороны, показывая, что все по правилам. Поэтому канадцы и придумали схему с главным судьей и двумя помощниками.

Что же касается Фазеля, то он не был выдающимся арбитром, ничего особенного. Сравнивать его с Йозефом Компаллой или Юрием Карандиным, конечно, нельзя.

Поэтому нужно использовать Фазеля именно там, где он может быть полезен, – в переговорах с ИИХФ, ведь у него сохранилось множество контактов», – считает Зайцев.

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5 комментариев

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Евгений Мешков
я боюсь, что Фазель полезен только для отмывания денег. в ИИХФ он типа свадебного генерала, а как судья он последний матч судил наверно во времена, когда команды воротами менялись в третьем периоде
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гилберт
Этого понимать и не следует.
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ROS#
Зайцеву. Фазель полезен уже тем, что будучи главой ИИФХ одно его присутствие на матче заставляло вас личинок вшей продажных судить по своду правил. А не по толщине котлеты в ваших карманах.
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Al561
Может быть полезным в разных качествах.
Раз купили, то надо же как-то использовать, он еще может пригодится, не выбрасывать же его)))
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