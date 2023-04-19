Экс-арбитр Зайцев: «Фазель может быть полезен в переговорах с ИИХФ, международных вопросах. А чем он поможет в судействе? Не понимаю»

Бывший арбитр Александр Зайцев не понимает, как Рене Фазель может помочь КХЛ с судейством.

Ранее возможное сотрудничество с экс-президентом ИИХФ в плане судейства анонсировал президент КХЛ Алексей Морозов.

«Думаю, что наиболее полезен для нас может быть при работе с федерациями других стран, в международных вопросах. Вот там и нужна его дипломатия. А чем он может помочь в судействе? Лично я не понимаю.

В лучшем случае рассказать о каких-то общих вопросах, которые и так все знают. А тонкости он вряд ли сможет объяснить, как и не сможет подбодрить судью «Давай-давай» или поделиться опытом.

Судил Рене еще тогда, когда было два главных арбитра, но без лайнсменов. Из-за этого возникало много скандалов, потому что один давал удаление, а другой разводил руки в стороны, показывая, что все по правилам. Поэтому канадцы и придумали схему с главным судьей и двумя помощниками.

Что же касается Фазеля, то он не был выдающимся арбитром, ничего особенного. Сравнивать его с Йозефом Компаллой или Юрием Карандиным, конечно, нельзя.

Поэтому нужно использовать Фазеля именно там, где он может быть полезен, – в переговорах с , ведь у него сохранилось множество контактов», – считает .