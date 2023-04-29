Щитов о 7-м матче «Ак Барс» – ЦСКА: «Все ждут развязки, невероятный финал. Я бы отдал по кубку каждой команде»

Никита Щитов поделился ожиданиями от седьмого матча финала Кубка Гагарина.

«Ак Барс» и проведут решающую игру серии сегодня, 29 апреля. Начало матча – в 17:00 по московскому времени.

«Все ждут развязки, невероятный финал. Многие эксперты обещали, что пятый матч может стать последним в этой серии. Казанцы проявили характер и одержали две победы. Седьмая игра – это настоящая битва характеров.

То, что матч пройдет на домашней арене, не дает преимущества « ». И там, и там опытные ребята, играли на Олимпиадах и других турнирах. Они умеют абстрагироваться от болельщиков, вряд ли на игру армейцев фанаты «барсов» смогут повлиять. Я бы вообще отдал по кубку каждой команде», – сказал бывший защитник клубов .