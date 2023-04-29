Клаэссон, Нестеров, Слепышев, Светлаков, Карнаухов – в первом звене ЦСКА на 7-й матч с «Ак Барсом»

ЦСКА опубликовал состав на седьмой матч финала Кубка Гагарина.

Московская команда проведет решающую игру против « » сегодня, 29 апреля. Матч пройдет в Казани и начнется в 17:00 по московскому времени.

Состав команды выглядит следующим образом:

Адам Рейдеборн ( );

Фредрик Клаэссон – , – Андрей Светлаков – Павел Карнаухов;

Даррен Дитц – Ярослав Дыбленко, Константин Окулов – Владислав Каменев – Максим Мамин;

Владислав Провольнев – Артем Сергеев, Прохор Полтапов – Максим Соркин – Михаил Григоренко;

Николай Макаров, Сергей Плотников – Семен Панкратов – Виталий Абрамов, Тахир Мингачев.