Клаэссон, Нестеров, Слепышев, Светлаков, Карнаухов – в первом звене ЦСКА на 7-й матч с «Ак Барсом»
ЦСКА опубликовал состав на седьмой матч финала Кубка Гагарина.
Московская команда проведет решающую игру против «Ак Барса» сегодня, 29 апреля. Матч пройдет в Казани и начнется в 17:00 по московскому времени.
Состав команды Сергея Федорова выглядит следующим образом:
Адам Рейдеборн (Александр Шарыченков);
Фредрик Клаэссон – Никита Нестеров, Антон Слепышев – Андрей Светлаков – Павел Карнаухов;
Даррен Дитц – Ярослав Дыбленко, Константин Окулов – Владислав Каменев – Максим Мамин;
Владислав Провольнев – Артем Сергеев, Прохор Полтапов – Максим Соркин – Михаил Григоренко;
Николай Макаров, Сергей Плотников – Семен Панкратов – Виталий Абрамов, Тахир Мингачев.
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