Клаэссон, Нестеров, Слепышев, Светлаков, Карнаухов – в первом звене ЦСКА на 7-й матч с «Ак Барсом»

Теги Ак Барс ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Сергей Плотников Никита Нестеров Александр Шарыченков Артем Сергеев Михаил Григоренко Фредрик Клаэссон Антон Слепышев Ярослав Дыбленко Максим Мамин Владислав Каменев Константин Окулов Виталий Абрамов Павел Карнаухов Андрей Светлаков Владислав Провольнев Даррен Дитц Семен Панкратов Максим Соркин Адам Рейдеборн Тахир Мингачев Прохор Полтапов Николай Макаров Хоккей

ЦСКА опубликовал состав на седьмой матч финала Кубка Гагарина.

Московская команда проведет решающую игру против «Ак Барса» сегодня, 29 апреля. Матч пройдет в Казани и начнется в 17:00 по московскому времени. 

Состав команды Сергея Федорова выглядит следующим образом:

Адам Рейдеборн (Александр Шарыченков);

Фредрик Клаэссон – Никита Нестеров, Антон Слепышев – Андрей Светлаков – Павел Карнаухов;

Даррен Дитц – Ярослав Дыбленко, Константин Окулов – Владислав Каменев – Максим Мамин;

Владислав Провольнев – Артем Сергеев, Прохор Полтапов – Максим Соркин – Михаил Григоренко;

Николай Макаров, Сергей Плотников – Семен Панкратов – Виталий Абрамов, Тахир Мингачев.

1 комментарий

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*BG*
Надо же. Перестановки в звеньях. Надо было до седьмой игры дотянуть, чтобы к этому прийти. Надеюсь, не поздно сделали этот шаг.
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