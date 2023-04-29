Хуснутдинов о «России 25»: «Сейчас такое время, нам без разницы, против кого будем играть. Наше дело – показать хороший, красивый хоккей и выиграть»
Марат Хуснутдинов заявил, что «России 25» без разницы, с кем играть.
– Интересно будет сыграть с казахами и белорусами, или хотелось все-таки соперников поразнообразнее?
– Сейчас такое время, нам без разницы, против кого мы будем играть. Все соскучились по матчам сборной, наше дело – показать хороший, красивый хоккей и выиграть эти матчи.
– Обсуждали, что Квартальнов возглавит белорусов? Это как-то повлияет?
– Повторюсь, нам без разницы, против кого мы играем. У нас хороший тренерский штаб, его все прекрасно знают.
– Как вам продление сезона и игра в мае?
– Не знаю, в любом случае это плюс для болельщиков, больше хоккея. Думаю, игроки не против, что сезон продлится. Значит, можно будет собираться командой.
– Скорее всего, сократится предсезонка.
– Сократится предсезонка, но для болельщиков это будет плюс. Будет что посмотреть в мае.
– Кто победит в финале Кубка Гагарина?
– Очень хороший матч. Не буду загадывать. Просто интересно посмотреть со стороны.
– Симпатизируете кому-то?
– Нет. Моя команда уже вылетела. Так что симпатии ни к кому нет.
– Татарин должен за «Ак Барс» болеть.
– А я башкир.
– Тогда за ЦСКА.
– Нет, к татарам хорошо отношусь, – сказал капитан «России 25» и нападающий СКА.
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