Хуснутдинов о «России 25»: «Сейчас такое время, нам без разницы, против кого будем играть. Наше дело – показать хороший, красивый хоккей и выиграть»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею сборная Казахстана по хоккею КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Марат Хуснутдинов сборная России U25 Хоккей

Марат Хуснутдинов заявил, что «России 25» без разницы, с кем играть.

– Интересно будет сыграть с казахами и белорусами, или хотелось все-таки соперников поразнообразнее?

– Сейчас такое время, нам без разницы, против кого мы будем играть. Все соскучились по матчам сборной, наше дело – показать хороший, красивый хоккей и выиграть эти матчи.

– Обсуждали, что Квартальнов возглавит белорусов? Это как-то повлияет?

– Повторюсь, нам без разницы, против кого мы играем. У нас хороший тренерский штаб, его все прекрасно знают.

– Как вам продление сезона и игра в мае?

– Не знаю, в любом случае это плюс для болельщиков, больше хоккея. Думаю, игроки не против, что сезон продлится. Значит, можно будет собираться командой.

– Скорее всего, сократится предсезонка.

– Сократится предсезонка, но для болельщиков это будет плюс. Будет что посмотреть в мае.

– Кто победит в финале Кубка Гагарина?

– Очень хороший матч. Не буду загадывать. Просто интересно посмотреть со стороны.

– Симпатизируете кому-то?

– Нет. Моя команда уже вылетела. Так что симпатии ни к кому нет.

– Татарин должен за «Ак Барс» болеть.

– А я башкир.

– Тогда за ЦСКА.

– Нет, к татарам хорошо отношусь, – сказал капитан «России 25» и нападающий СКА.

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2 комментария

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Кеша
Нам без разницы против кого играть ! Логично. Особого стимула нет . А против сборной аптеки можно и покуражиться на одном коньке .
+1
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Ми Ша
Так в данных условиях нет равных сборной. Играть со слабыми, это деградировать
0
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