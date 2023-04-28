Агент Ничушкина о пьяной девушке в номере игрока: «Валерий не имеет никакого отношения к инциденту»

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Марк Гандлер Валерий Ничушкин Р-Спорт Хоккей

Агент Валерия Ничушкина опроверг информацию о пьяной девушке в номере хоккеиста.

Нападающий «Колорадо» пропустил три матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла».

Ранее стало известно, что за несколько часов до третьей игры серии полиция Сиэтла обнаружила девушку в номере Валерия Ничушкина в гостинице. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Имя хоккеиста фигурирует в сообщении о происшествии.

«Валерий отсутствует по личным причинам. Никакого отношения к инциденту, описываемому в СМИ, он не имеет», – сообщил Марк Гандлер.

Вокруг Ничушкина раскручивается странная история: его вывели из состава из-за скандала в отеле с пьяной девушкой

14 комментариев

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Hivaga22
Просто стоял, где курили, сидел, где пили, и лежал, где тр..лись.
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Дмитрий
Валерий с утра почувствовал, что пьянка в гостинице Сиэтла будет. Сразу выпил бутылку водки, как же, такое известие получил, и спрятался в шкаф, а эта жительница Черновцов целенаправленно из ванной голая шла мимо шкафа
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Антон Якимцев
Ответ Варлампий Варлампий
это клоуна-агента пригласить на полиграф и подписать договор, что если он его не пройдет, отправляется на электрический стул за обман. Сразу переобуется
Вы из какого века, простите, вещаете?))
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waleri
Этот Марк настолько ушлый и хитро@опый персонаж.
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Maxim Shumov
Американцы подкинули бабу дабы подставить Вэла
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Огюст
Агент Ничушкина работает лучше другого адвоката !
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Al561
Пока Валерий отсутствовал по личным причинам в его номер пробралась пьяная девица, догналась из мини-бара (наверно для этого и проникла в номер)), видимо устроила погром, в силу ослабленной координации движений, на шум среагировала обслуга, вызвали клубного доктора с охраной, которые там ее обнаружили.
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Александр Невский
это провокация американцев с привлечением украинской девушки с низкой социальной ответвенности.
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Ron Weasley
он просто свечку держал
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jonnysilverhand01
Что же им отвечать … Женя Кузнецов, ну возьми ты уже трубку … возьми трубку
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Хей-Хо, а ну пошли!
Ответ Варлампий Варлампий
это клоуна-агента пригласить на полиграф и подписать договор, что если он его не пройдет, отправляется на электрический стул за обман. Сразу переобуется
В огонь, кощуна ! :)
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