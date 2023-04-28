Агент Ничушкина о пьяной девушке в номере игрока: «Валерий не имеет никакого отношения к инциденту»

Агент Валерия Ничушкина опроверг информацию о пьяной девушке в номере хоккеиста.

Нападающий « » пропустил три матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла».

Ранее стало известно, что за несколько часов до третьей игры серии полиция Сиэтла обнаружила девушку в номере в гостинице. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Имя хоккеиста фигурирует в сообщении о происшествии.

«Валерий отсутствует по личным причинам. Никакого отношения к инциденту, описываемому в СМИ, он не имеет», – сообщил Марк Гандлер.

Вокруг Ничушкина раскручивается странная история: его вывели из состава из-за скандала в отеле с пьяной девушкой