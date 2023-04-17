Буре против выхода из ИИХФ: «Никогда не надо рубить с плеча. В конечном итоге мы добьемся, что Россия будет играть на чемпионатах мира»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Павел Буре КХЛ ЧМ по хоккею Матч ТВ Хоккей

Павел Буре высказался о ситуации с возвращением сборной России на турниры ИИХФ.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея продлила отстранение сборной России от международных турниров на следующий сезон.

– Может, продлить сезон КХЛ до июня? Игорь Ларионов предлагал целую реформу, но для этого нужно выйти из ИИХФ.

– Мы все надеемся, что когда-то снова начнем участвовать в чемпионате мира. Федерация хоккея России и я в том числе делаем все возможное, ведем переговоры, часто беседуем с представителями ИИХФ. Но есть определенные нюансы, и по своим причинам Международная федерация хоккея пока не может нас вернуть на интернациональные турниры.

Но все меняется в жизни, и никогда не надо рубить с плеча. В конечном итоге мы добьемся того, что Россия будет играть на чемпионатах мира», – заявил специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Буре.

Игорь Ларионов: «ИИХФ отвернулась от России. Зачем она нам вообще нужна? Мы должны жестко запускать процесс ухода из организации»

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Bochkov
Ответ GtSwan
А что нам даст выход из ИИХФ? Моральное удовлетворение отдельных лиц? :)
Тогда Федерация хоккея России будет не нужна и КХЛ сможет самостоятельно жить без этих паразитов с их лимитами, евротурами и сборными-25...
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кот
Ответ GtSwan
А что нам даст выход из ИИХФ? Моральное удовлетворение отдельных лиц? :)
например не платить членские взносы.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Ответ Евгений Мешков
Не, ну ФХР в любом случае будут утирать пот со лба и рассказывать, какие непростые переговоры они вели, какая была сложная обстановка, но вот он результат - всего то 17 лет прошло, нас вернули, это огромное достижение, а ФХР создала все условия) ----- ну как то так вижу)
Естественно будут, причем независимо от результата. А как сейчас даже проще, можно играть себе с Белоруссией, жаловаться на происки врагов и оставаться себе при кормушке независимо от непредсказуемых спортивных итогов.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GtSwan
А что нам даст выход из ИИХФ? Моральное удовлетворение отдельных лиц? :)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
В конечном итоге будет. Но вряд ли от того, что ФХР чего-то там добьется.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Аникеев
Надо свою лигу развивать, а не на международную федерацию смотреть. НХЛ полностью самодостаточно и спокойно диктует условия для ИИХФ. КХЛ конечно рангом значительно ниже, но все равно вся эта международная шелупонь и близко не стояла.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Ответ PolarBear
Почему же остановку СВО ? И если победа России будет. В мире боятся победителей. После Великой победы 1945 года пригласили во все спортивные организации СССР, как миленькие
Так никто не рассказывает, что такое победа в сво...остановят и скажут победили...И не надо сравнивать два несравнимых события...тогда с нами был весь мир....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SmilingBy
Ответ Евгений Мешков
Не, ну ФХР в любом случае будут утирать пот со лба и рассказывать, какие непростые переговоры они вели, какая была сложная обстановка, но вот он результат - всего то 17 лет прошло, нас вернули, это огромное достижение, а ФХР создала все условия) ----- ну как то так вижу)
И ни слова про катки? Не правдоподобно!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GtSwan
Ответ Max Bochkov
Тогда Федерация хоккея России будет не нужна и КХЛ сможет самостоятельно жить без этих паразитов с их лимитами, евротурами и сборными-25...
К сожалению, ФХР никто не упразднит. У нас нужность той или иной надстройки над спортом определяется по другим принципам...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТимТалер
Будет. Уже сейчас нужно сделать максимум для детского хоккея. Главный тренер + тренер по развитию (катание, бросок, передача) + тренер - методист.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Booligan
Вы ничего не добьётесь. Добьёмся мы и то неизвестно когда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sever12
Да хрен с ним, никто не заставляет вас выходить, пишите свои письма дальше, просто дайте КХЛ по играть пока нет этих чм, следующий год уже в пролёте, надо делать нормальный календарь, ещё перекрёстный плей-офф ввели, надо сдвигать календарь, на игры с Белорусами и Казахами ресурса хватит, а европейцев в сборные не зовут, что вы упёрлись то как бараны своим старперским стадом....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SmilingBy
Ответ Max Bochkov
Тогда Федерация хоккея России будет не нужна и КХЛ сможет самостоятельно жить без этих паразитов с их лимитами, евротурами и сборными-25...
НХЛ это делает не с иделогическими намерениями. А по эту сторону океана вы можете получить таким образом и запирание игроков на базах на год, где их будут готовить к "сражениям". Утрирую конечно, но ожидать чего то хорошего от таких идеологических проектов не стоит. Тем более в эти идеалы верить будут только в верхушке и пока за это платят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Bochkov
Ответ GtSwan
К сожалению, ФХР никто не упразднит. У нас нужность той или иной надстройки над спортом определяется по другим принципам...
Да, у нас это кривозеркалье по всем направлениям. Но, в данном случае, выход из ИИХФ сломает привычную для них "систему", когда "всё для фронта, всё для победы" сборной. Сейчас они хотя бы могут разводить демагогию на тему возвращения на ЧМ, а с выходом из международного хоккея не факт, что с ними даже Казахстан будет играть. А если и будет, то довольно скоро все эти представления всем начнут надоедать. И идея о том, что лучше развивать свой чемпионат начнет превалировать, потому что ничего другого не будет.
Но это как версия, конечно...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Мешков
Ответ Амфитрион
В конечном итоге будет. Но вряд ли от того, что ФХР чего-то там добьется.
Не, ну ФХР в любом случае будут утирать пот со лба и рассказывать, какие непростые переговоры они вели, какая была сложная обстановка, но вот он результат - всего то 17 лет прошло, нас вернули, это огромное достижение, а ФХР создала все условия)
-----
ну как то так вижу)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
В конечном итоге мы добьемся того, что Россия будет играть на чемпионатах мира»...
Как я понимаю, он собирается выступать за остановку сво, потому что только после этого нас пустят...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PolarBear
Ответ Ковид 07.10.52
В конечном итоге мы добьемся того, что Россия будет играть на чемпионатах мира»... Как я понимаю, он собирается выступать за остановку сво, потому что только после этого нас пустят...
Почему же остановку СВО ? И если победа России будет. В мире боятся победителей. После Великой победы 1945 года пригласили во все спортивные организации СССР, как миленькие
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ROS#
Если б- г хочет наказать, он первым делом лишает разума. Это о буре и прочих третьяках
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий