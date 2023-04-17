Буре против выхода из ИИХФ: «Никогда не надо рубить с плеча. В конечном итоге мы добьемся, что Россия будет играть на чемпионатах мира»

Павел Буре высказался о ситуации с возвращением сборной России на турниры ИИХФ.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея продлила отстранение сборной России от международных турниров на следующий сезон.

– Может, продлить сезон до июня? Игорь Ларионов предлагал целую реформу, но для этого нужно выйти из ИИХФ.

– Мы все надеемся, что когда-то снова начнем участвовать в чемпионате мира. Федерация хоккея России и я в том числе делаем все возможное, ведем переговоры, часто беседуем с представителями ИИХФ. Но есть определенные нюансы, и по своим причинам Международная федерация хоккея пока не может нас вернуть на интернациональные турниры.

Но все меняется в жизни, и никогда не надо рубить с плеча. В конечном итоге мы добьемся того, что Россия будет играть на чемпионатах мира», – заявил специальный представитель по международным делам, член совета ИИХФ Буре.

Игорь Ларионов: «ИИХФ отвернулась от России. Зачем она нам вообще нужна? Мы должны жестко запускать процесс ухода из организации»